遭爆悄悄搬進「台北蛋黃區」億元豪宅 黃國昌未否認：汐止老家拆除當然要租房子住

針對被爆出悄悄搬到台北市蛋黃區豪宅，民眾黨主席黃國昌今天（4日）受訪時僅說，自己2023年把汐止老家拆除後，當然就要搬到外面租房子住。（資料照片／鄒保祥攝）

《鏡報》接獲爆料，長期高喊「居住正義」的民眾黨主席黃國昌一家早在1年多前悄悄搬離新北汐止老家，入住台北市仁愛路四段近億元豪宅。這豪宅近70坪，1個月管理費就要1.3萬元，遭外界質疑與其「穿草鞋」形象成強烈對比。對此，黃國昌今天（4日）受訪時並未否認，僅簡短回應，自己2023年把汐止老家拆除後，當然就要搬到外面租房子住。

《鏡報》收到爆料，指黃國昌全家約一年多前，就已經悄悄地從新北市汐止的老家，搬到台北市仁愛路四段蛋黃區的近億元豪宅中。黃國昌入住的豪宅，屋齡雖然已經30多年，但因為位處台北市大安區精華地段，且室內空間近70坪、規劃四至五房，因此，房子總價驚人，光是管理費每月就超過1.3萬元。

值得注意的是，黃國昌妻子高翔戶籍登記地址、「凱思國際」負責人李麗娟名下房產就在附近，且與黃國昌小姨子高翬有關、由李麗娟經營的「高家私塾」遭爆無照經營後，近期從民生東路搬到仁愛路新址，與黃國昌新家在同一條路上。

對此，黃國昌今天上午在立法院受訪時被問及此事，黃國昌遲了幾秒後簡短表示，他2023年把汐止老家拆除後，當然就要搬到外面租房子住，並未否認消息。



