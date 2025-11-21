遭爆惡鄰居！楊宗緯怒曬報案單 二度發聲

歌手楊宗緯遭鄰居指控惡鄰行徑、家人隨地便溺等，他嚴正否認並指資訊遭扭曲。（圖／翻攝自楊宗緯微博）





歌手楊宗緯近日遭鄰居指控占用公用空間、家人隨地便溺等行為，被冠上「惡鄰」名號，他嚴正否認並反指遭抹黑、惡意帶風向。昨（20日）晚間他赴新北市林口分局文林派出所報案，控訴自今年3月至9月遭妨害名譽與個資外洩，並在微博公開報案證明，也在貼文中寫下，「尊重每個人的選擇，相信所有行為都會帶來相應的後果。堅持做正確的事，也相信世界自有其平衡之道。」

楊宗緯今年8月在中國演出時意外墜台造成右手骨裂、肋骨骨折，返台休養期間擔任社區管委會主委、試圖整頓管理環境，未料社區內卻爆發爭議。有住戶透過媒體指控他堆放雜物、破壞公物，甚至稱其家人隨地便溺，引發外界高度關注。

對於便溺爭議，楊宗緯方面澄清，當時是80多歲、患糖尿病的父親因突發內急，在停車場角落解決且隨即清理，卻被渲染成習慣性行為。他亦否認占用消防通道，強調自家兩戶並未打通，梯廳僅靠牆放置窄鞋櫃，並質疑拍攝者是否涉及私闖與違法蒐證。

楊宗緯表示，自己接任主委是因社區原房地產管理欠佳，希望改善環境，卻疑因觸及既有利益，引來惡意爆料。他已透過微博與議員影片說明，希望外界以事實判斷，不要被不實內容誤導，並強調願持續與管委會及住戶溝通，讓社區運作更透明。

面對外界質疑，仍有不少人士替他發聲。前立委游毓蘭肯定楊宗緯的孝心與勇氣，指出社區長期存在惡鄰為難管委會的情況；郭麗安校長則表示，他接主委是為保護年邁父母，嘲笑長者生理失能過於苛刻。資深藝人白冰冰也為他抱不平，強調他一向低調有禮，擔任主委純粹是受住戶拜託、想替父母分憂。

