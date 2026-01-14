遭爆愛玩德州撲克輸贏萬元起跳？范姜「青恂恂」回應

范姜彥豐遭爆頻繁出入德州撲克賽場。（圖／翻攝自范姜彥豐IG）





范姜彥豐去年10月控訴老婆粿粿（江瑋琳）與王子（邱勝翊）婚內出軌，目前離婚訴訟還在進行當中，今（14日）卻遭到週刊爆料，頻繁出入德州撲克賽場，每場輸贏動輒新台幣2、3萬元。對此范姜彥豐在Threads上發文，附上一張「青恂恂」的emoji無奈回應了。

根據鏡週刊報導，有目擊者指出范姜彥豐其實是德州撲克的愛好者，曾在賽場看到范姜彥豐並且一起對打，當時粿粿外遇的事件並未炸開，其實那時候不太認識范姜彥豐，但他真的太高了，所以印象深刻。

范姜彥豐今天下午在Threads上回應，「又來？好了啦」還附上一張「青恂恂」的emoji，表達對相關爆料感到無奈與作噁。

網友在底下留言表示，「寧願相信粿粿出軌，也不相信你爛賭」、「沒事，清者自清！」、「沒事沒事！公道自在人心」、「粿粿太壞了吧，2026還不肯放過人家，粿粿越是這樣我就會覺得這個人沒有大人的氣度」、「為什麼好男人要被那種人糟踏啊！一看就知道是哪邊又要搞事，到底」。

