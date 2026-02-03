遭爆打給王義川「綠白合」有譜？民眾黨新總召陳清龍駁斥：並未主動聯繫

民眾黨立院黨團總召陳清龍（左2）遭爆打電話給綠委王義川談綠白合，本人駁斥。李政龍攝



民眾黨不分區因設有「兩年條款」，6名新科立委今（3日）走馬上任，卻傳出新任黨團總召陳清龍打給綠委王義川談「綠白合」。對此，陳清龍稍早澄清，並非他主動聯繫王義川，而是王打給他，他出於禮貌回電。不過他也強調，民眾黨對任何福國利民的法案、任何政黨都可以坐下來談，似乎並不排斥「綠白合」的可能。

民眾黨6名新任立委洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀今宣誓就職，前往立法院報到。由於先前總召黃國昌因柯文哲案、遭控狗仔偷拍事件與綠營累積不少恩怨，難以溝通合作，各界關注新任總召陳清龍能否扮演推動「綠白合」的角色，甚至有外界傳聞指出，他曾打電話給民進黨立委王義川談及此事。

對此，陳清龍今在宣誓就職後受訪回應，駁斥這是「顛倒是非」，並非他主動聯繫王義川，而是對方打給他。他透露，王義川打來時他正在跑行程，基於禮貌在行程結束後回電。他談到，過去在台中市議會與王認識，所以禮貌性地寒暄，當然也有聊到未來有任何福國利民的法案，大家都能坐下來談，民眾黨是「開大門走大路」，這一切都是為了台灣好。

至於同樣台中出身的民進黨立委蔡其昌表態爭取下屆黨團總召，陳清龍則說，這部分是由民進黨自己民主投票產生，民眾黨不會扮演任何角色，仍會堅持「嚴格監督執政黨」的方向，至於未來是否會與藍營合作爭取委員會召委，他則表示：「繼續合作」。

