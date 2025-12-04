遭爆批淘寶貨「翻四倍賣」 「小草女神」劉芩妤駁：不實內容被再度散布

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

擔任民眾之聲「民眾台八線」主持人的「新一代小草女神」劉芩妤，日前宣布將爭取選台中市議員，隨後就遭網紅「四叉貓」肉搜個資，更爆料曾批發淘寶貨來台灣「翻四倍賣」。對此，劉芩妤今(4)日發文反駁，表示投入政壇前，本業就是電商購物主播，此事在今年5月就曾被惡意放大、攻擊過，當時已對外說明，如今再被拿來操作，讓她感到遺憾，對於個資遭公開也很困擾。

四叉貓昨(3)日爆料，今年初賣帽子幫罷免團體籌經費時，被劉芩妤發文影射他用淘寶貨謀取暴利，四叉貓則反酸「拜託！我都是找台灣廠商幫我製作好嘛！而且帳本乾淨透明還公開，每頂帽子捐出多少也有註明，最後結算的收據發票每一塊錢都清清楚楚，又不像民眾黨的帳本做了兩年還做不出來」，並曝光劉芩妤的相關資料，指控她經營蝦皮賣場時，批發淘寶貨來台灣翻四倍賣，「有夠暴利，小草錢真好賺！」

劉芩妤則表示，近期有不實內容與舊資料被再度散布，已對她造成相當程度的誤解與騷擾，澄清在投入政治以前，本業就是電商購物主播，對方引用的截圖，是自己在與廠商合作前測試平台時使用的示意圖片，結束後就把後台關閉，並無產生任何銷售行為也不涉及任何不法行為。這件事情在今年5月就曾被惡意放大、攻擊過，當時她也已對外說明，如今舊事再被拿來操作，讓她感到相當遺憾。

劉芩妤也說，對方這次再公開並擴散她的個資，讓她感到非常害怕與困擾，無論出於什麼政治理由，散布個資都已經超越正常民主社會應有的界線，也嚴重影響到她的安全與生活，過去自己已被網暴過一次，現在又被重新拿出來曝光，那種與家人都感到不安全的感覺，她真的不希望再經歷第二次。

劉芩妤強調，尊重所有人的參政權和言論自由，但政治競爭不應該建立在傷害或恐嚇之上。自己仍會專注在地方工作、民眾服務，並以正面方式面對選戰，感謝外界的關心，也希望這件事情到此為止，她也會持續努力，讓大家看到我真正的努力與價值；也坦言真的很難過，希望政治環境可以充滿正向的力量，而不是網軍側翼打這種無謂的烏賊戰隨意污衊，但人生本就是「芩」時多雲偶陣「妤」，她會調適心情繼續向前衝的。

