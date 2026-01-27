遭爆承包縣內工程近60億 宜縣議長：可接受審視

（中央社記者沈如峰宜蘭縣27日電）宜蘭縣議會議長張勝德有意爭取國民黨提名參選宜蘭縣長。媒體報導，張勝德家族所擁的公司，12年來承包縣內工程近新台幣60億元。張勝德今天說，一切合法，外界勿惡意攻擊。

張勝德、立委吳宗憲爭取國民黨提名，參選宜蘭縣長，預計2月底前全民調決勝負。

鏡週刊報導，張勝德的父親張建榮為宜蘭政壇代表人物之一，2003至2014年、2019年至2022年擔任宜蘭縣議會議長，2022年退休交棒給張勝德參選議員；張勝德不僅順利當選，更寫下宜蘭縣議會首任議員就當選議長的紀錄。

週刊指出，張勝德家族的俊貿營造從2013年到2025年承包縣內公共工程近60億元，其中6項公共工程全數變更設計，追加總金額約2.48億元。由於議會掌握刪減預算的權力，張家又長年掌握議長職務，引發未利益迴避的質疑。

張勝德今天受訪時表示，公共工程追加預算有嚴謹程序，不是廠商說追加就能追加，一般都是因動工後發現有些狀況不符現況，才會辦理變更設計。

他說，工程標案不論是「最有利標」或「最低標」，公司都是經由精算成本後，透過正常程序與多家廠商競爭得標。所有標案過程都完全符合政府採購法相關規定。呼籲選舉應回歸到政見發表，而非利用不實爆料，傷害地方上努力經營的廠商。

吳宗憲認為，公共工程原本就會出現預算追加問題，只要業者能提出完整資料，證明追加具合理性，就不會有問題；若有法制疑義，提出資料說明即可。（編輯：龍柏安）1150127