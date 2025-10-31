遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解

娛樂中心／台北報導

粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也62字回應了。

丹妮婊姐Podcast《婊姐必請》9月8日播出立達國際徵信執行長謝智博訪談，透露一對藝人夫妻談離婚，小王也是知名藝人。(圖／翻攝自SoundOn)

范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子，美國行後，范姜彥豐表示，粿粿經常三天兩頭都跟同一群人出去，一開始還會交代去向，漸漸的開始抱怨，表示不想說去哪裡，也不想告訴跟誰出去，甚至連幾點回家都不想說，「每天早出晚歸，幾乎睡醒就是出門，凌晨三四點才回家，有時候甚至到天亮才回家，最後更是直接不回家」。

如今週刊報導粿粿在美國行後已直接住進王子家，徵信社掌握到鐵證才讓范姜彥豐心死放棄協商。根據《NOWNEWS今日新聞》報導，對此徵信社執行長張智博回覆：「非常感謝您對這個事情的關注，因為授權的範圍，我們暫時無法對這個事情做出評論，然而希望當事人與對造都能獲得善解的目標是不變的。」並未否認粿粿住進王子家中一事。而粿粿、王子經紀公司方面，直至截稿前尚未收到回應。

