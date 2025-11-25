遭爆拍MV之便藉機選妃 黃明志急發聲明喊：與事實嚴重不符

黃明志回應稱爆料的內容荒謬無比。（翻攝自黃明志臉書）

本刊獨家報導，歌手黃明志藉由拍MV之便藉機選妃，私約60萬人追蹤的寫真辣模。稍早黃明志也透過經紀公司發出聲明，稱爆料內容荒謬無比，試圖挽回形象，本刊也全文照登。

黃明志被爆藉機選妃，和辣模的對話被曝光。（讀者提供）

黃明志聲明：

針對近日媒體網路平台上流傳，關於「黃明志拍MV私約辣模」的不實報導，雙方經紀公司特此發布聯合聲明，以正視聽。

該篇報導中多數內容為捕風捉影、惡意拼湊，與事實嚴重不符。尤其提及的許多細節，不僅時隔已久，且敘述幾乎是子虛烏有、混亂錯寫。報導所稱的性感辣模對此報導深感不解與莫名其妙，指出毫無根據的內容被放大渲染，感到遺憾。

經紀公司在此提出最關鍵的事實反駁：當天該女藝人是在公司進行的是企劃溝通與專案研討，與「面試」一事完全無關。況且，2間經紀公司基於同一個製作團隊，若要安排角色出演，根本沒有所謂面試的必要，公司直接放入名單即可。因此，該篇爆料內容的邏輯根本是荒謬無比。

不應讓這些缺乏根據、甚至扭曲事實的流言，來抹煞藝人與幕後工作人員所付出的專業與心力。我們共同呼籲所有媒體應當恪守新聞倫理，對消息來源進行嚴謹的查證，避免以煽動性的內容誤導視聽。

