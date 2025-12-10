遭爆拖欠14萬牙齒矯正費！ 小薰駁：所有相關款項均已結清

▲ 圖/ 翻攝小薰臉書

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

從《我愛黑澀會》出道的女星小薰(黃瀞怡)近年戲劇表現亮眼，與男星鄭人碩穩定交往，怎料，卻驚爆小薰在知名診所做牙齒矯正，中途變更療程，因而拖欠治療費14萬。對此，小薰則透過經紀人發3點聲明駁斥，強調所有相關款項均已結清完畢。

根據《鏡週刊》報導，小薰兩年前在台北知名牙科診所，選擇當時總價28萬的「隱適美」療程矯正牙齒，不過療程僅做一半，就改變心意轉做牙齒貼片，儘管貼片款項已結清，但原本打了5折優惠的14萬隱適美療程費，卻至今未付，目前該療程費已漲至38萬。而面對診所催繳，小薰禮貌回應會繳；鄭人碩也在同診所就醫，也回復「回家就轉帳」，但依舊未付清款項，令診所備感無奈。

廣告 廣告

對此，小薰回應，表示個人醫療與財務事宜已在內部妥善處理，所有相關款項均已結清完畢，很不好意思讓個人私事佔用公共版面，未來還是會專注於工作與自我提升，努力用作品說話。

原始連結







更多華視新聞報導

回憶殺！ 小薰、阿本睽違17年合唱《18禁不禁》片尾曲

麵包「吃到牙齒」客控推責 量販店：已請供應商調查

黑澀會「黃以欣」遭爆賣精品假貨 年賺千萬挨告

