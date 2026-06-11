遭爆提案修法卻找「酒駕累犯」進市政顧問團 柯志恩回應了

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柯志恩日前公布市政顧問團成員，卻遭踢爆找酒駕累犯加入團隊。（翻攝柯志恩臉書）

國民黨高雄市長參選人柯志恩日前公布首波市政顧問團名單。不過，先前曾揭露柯志恩發放的政策文宣，將早已歇業超過10年的「鼎山夜市」標示在軌道經濟地圖中的網路政論媒體《集目所》再踢爆，柯陣營深耕學術圈有成，卻找來一名「酒駕累犯」充當顧問，對比其之前力挺《刑法》第185條之3修正草案，聚焦「酒毒駕防治」，無疑又被打臉。

《集目所》指出，撇開政治立場，細觀這份名單，兼具專業背景與實務經驗自然不在話下包括義守大學李樑堅、中山大學張其祿教授，及前高雄師範大學校長吳連賞等人也一起出席，公開支持柯志恩。然而，隨機揀選一人在司法院判決書系統輸入名字，列名市政顧問團的馮姓副教授，是崑山科技大學公共關係暨廣告系退休副教授，曾任新黨政策會研究員，目前是民眾黨台灣新故鄉智庫協會的理事，竟是酒駕累犯！

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​根據104年7月20日〈臺灣臺南地方法院104年交簡字第2782號刑事判決〉，馮姓被告在103年3月10日14時許，酒後駕駛自小客車，行經台南市區某處，與林姓民眾的車發生碰撞，肇事者受傷送醫，安南醫院抽血結果，換算呼氣所含酒精濃度達每公升0.894毫克），超過法定標準酒精濃度達每公升0.25毫克以上甚多。檢方考量其犯後態度尚可，且自陳其學歷為博士畢業，受有高等教育，職業為副教授，家庭經濟小康等，僅以緩起訴處分。

​不過，同年12月19日，馮姓副教授在台南的海鮮炭烤店喝完啤酒，再次酒駕上路，遭警方攔檢，測得呼氣之酒精濃度達每公升0.28毫克，移送檢方偵辦。由於馮是累犯，檢方撤銷先前的緩起訴，兩案併罰，輕判有期徒刑肆月。

​《集目所》將這位馮姓副教授的背景資訊，對照國圖碩博士論文網與相關的新聞報導、華藝線上圖書館收載的期刊論文，與政治大學中山人文社會科學研究所博士畢業，103年任教於崑山科大的馮姓副教授，相互勾稽後的背景資料大致吻合。

《集目所》表示，柯志恩稱其已在立院本會期初提出《刑法》第185條之3修正草案，柯提的草案版本寫著：「酒駕與毒駕行為並非單純過失，而係明知酒精或毒品將嚴重影響駕駛能力之高度危險行為，尤其致人死傷時，其結果與一般過失行為有本質差異，爰提高法定刑下限，並明定累犯加重其刑，以加強嚇阻效果」，足見柯對於酒駕傾向絕不輕縱的嚴正態度。

但諷刺的是，柯志恩自己的顧問團名單，卻冒出了酒駕曾肇事的累犯。即便當事者已受到教訓不再貪杯，但觀感仍不佳。不論是哪一個陣營，把錯誤示範請來當市政顧問，非但市民不樂見，無疑也會讓自己標榜的價值信念蒙塵。

​針對質疑，柯志恩表示，對毒駕與酒駕零容忍，絕無任何退讓空間，不因任何個案而有所動搖。馮姓副教授具備公共關係、廣告專長，也曾任政黨政策會研究員，對教育與公共事務有其專業地位與學術經驗，雖在10幾年前犯下酒駕錯事，之後也負起相關法律責任。

柯志恩指出，馮副教授也說明，不願個人事件模糊市政顧問團成立初衷，雙方討論後，已達成不加入市政顧問團結論。她強調，當初團隊找的是能治理高雄問題的專家，而非針對每一位參與者進行全面性的個人背景審查，對於社會各界對名單做出的意見與提醒，團隊也表達尊重與感謝。

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