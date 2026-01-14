遭爆撩已婚富商！趙文安自稱荷蘭混血 挑男友「不要太帥」

金馬影帝阮經天的緋聞前任趙文安，今（14日）遭週刊踢爆曾私訊挑逗已婚富商，還要求對方記得刪對話。富商正宮懷疑她的動機後，才發道歉文求饒，但正宮不採信。消息一出，外界好奇趙文安的背景，發現她7年前曾登上YouTuber黑男的街訪頻道，與路人配對成功，荷蘭混血美貌令網友印象深刻。

趙文安2019年行經忠孝敦化捷運站附近，被黑男攔下街訪。當時她自述曾到英國、紐約、洛杉磯、巴黎實習，從國貿系畢業後，到LV做活動策畫，興趣是看電影。被問及喜歡的異性類型，趙文安先脫口：「不拘」，接著補充：「個性要很好、穩重、不要太帥、不要很愛打扮」，身高超過165cm即可。

廣告 廣告

當時黑男幫她配對的男生，身穿白T恤，科技轉型生技業，在寵物健康類的公司擔任銷售，14歲移民加拿大。兩人見面後互有好印象，彼此給9分高分，配對成功。

該集播出後，在網路引起熱烈的迴響，留言區有不少人盛讚：「這個女孩比大部分娛樂圈的女明星好看多了」、「這女孩是這頻道目前看過最漂亮的，有點宮澤理惠年輕時的神韻，顏耐看、氣質好，女神級」、「女孩有點王祖賢的氣質」。沒想到7年過去，年紀奔3的趙文安，深陷感情風暴，遭貴婦毀滅性爆料。針對此事，趙文安尚未在社群公開說明。

更多中時新聞網報導

健保財務壓力重 衛福部推改革

藍白「未來帳戶」明排審 財部反對

防濫訴 教師解聘排除匿名檢舉