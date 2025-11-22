遭爆擬回鍋選桃園市長 魏筠轉述鄭文燦：心如止水沒任何規劃

前桃園市長鄭文燦遭媒體人爆料有意回鍋「代表民進黨參選桃園市長」，但遭鄭否認。（檔案照 取自鄭文燦臉書）

資深媒體人吳子嘉日前爆料，前桃園市長鄭文燦有意回鍋，「代表民進黨參選桃園」；民進黨桃園市議員魏筠今（22）日表示，她直接問過鄭文燦，鄭表示「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。

鄭文燦在桃園市長任內勤跑基層的拼勁，當地朝野議員及里長等，均讚不絕口，奠定相當紮實的基層實力；目前涉及司法官司，沉潛許久。

民進黨二零二六縣市長選舉人選，桃園市長參選人目前傳出總統府副秘書長何志偉和立委王義川意願甚高，且兩人確實已經在桃園地方積極跑行程。但外界仍不實傳出，民進黨為奪回桃園市，可能派出大咖人選。

魏筠今天在臉書貼文表示，「吳子嘉先生二十一日在『董事長開講』節目中爆料，前桃園市長鄭文燦有意『代表民進黨參選桃園』。大家不用再猜了，我直接問文燦市長。文燦市長表示：『我心如止水，沒有任何選舉的規劃』」。

許多網友則在這則貼文留言，「祝福桃園有史以來最好的市長燦哥」、「阿燦市長出來選桃園市長，是平反自己的一件好事」；但也有留言認為鄭文燦「現在就算出來選議員都還很拼。」