遭爆收水果箱「藏500萬」被判12年 潤寅案前調查官喊冤

史上最大的「潤寅詐貸案」，潤寅集團董事長楊文虎和王音之夫妻，向多家銀行詐貸超過470億元遭到判刑。其中調查局台北市調查處前調查官郭詩晃，被爆料曾經收賄放水，遭最高法院重判12年定讞。對此郭詩晃出面喊冤還一度哽咽，說根本沒有收到所謂「裝在水果箱的500萬」，強調要聲請非常上訴，尋求最後的自救機會。

調查局前調查官郭詩晃說：「被判12年，我今天再進去的話，都不知道，還能不能活著出去。」開記者會喊冤還一度哽咽，前調查官郭詩晃，在偵辦潤寅詐貸案件時，被爆料曾經收賄高達500萬元。

記者VS.調查局前調查官郭詩晃(2020)說：「(覺得被人誣賴嗎)，對對對，(為什麼被人誣賴啊)。」郭詩晃涉嫌收賄包庇，一二審都被重判12年，幾度上訴，最高法院最後判12年定讞。

當事人委任律師莊秀銘說：「從來就沒有出現過的水果箱，包括你(金主)的隨扈，包括你公司的協理都講，我老闆當天下車的時候，沒有拿東西。」拿出一張張模擬照片，郭詩晃指控此案查無金流實證，當時自認行賄的洪姓金主，宣稱用「一個皮箱」裝500萬元到郭家，後來改稱以「水果箱」裝錢，差不多就裝滿了，郭詩晃實際找來他差不多大小的水果箱，發現500萬根本裝不到一半，指控證詞反覆也否認收賄。

調查局前調查官郭詩晃說：「我從事公職39年，到後來40幾年退休，我們調查局辦案，公公正正，如果沒有(詐貸)，我們一定還他(潤寅)清白。」潤寅集團董事長，楊文虎王音之夫妻，向12家銀行詐貸超過470億，被判25年以及27年定讞，根據判決書，潤寅公司開了兩張250萬元的支票，支付廠商均為調查局郭，郭詩晃目前與律師共議，聲請非常上訴爭取最後機會。

