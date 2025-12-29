遭爆收500萬人民幣恐為統戰 館長怒喊告：努力在大陸當個正當的台商

▲ 圖／資料照

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

「館長」陳之漢今年積極赴中擴展事業，宣布成立新公司，並將直播帶貨，引起熱烈討論。不過，他昨(28)日遭《自由時報》揭露簽下500萬人民幣代言合約，背後疑似由中共全方位挹注資金，行統戰之實。對此，館長怒喊告，表示自己努力在大陸當個正當的台商，就跟沈伯洋或民進黨去大陸賺錢一樣，為何台灣民進黨的媒體可以亂寫？

《自由時報》指出，館長背後金援不是單一來源，而是來自多個高度受監管的中國企業，當中就有知名公司以「提供資金」、「協助開立線上直購」、「贊助健身房擴張」等方式挹注資金，背後牽連甚廣，可能是為掩蓋統戰真相，傳出館長近期已簽下高達500萬人民幣的代言合約，中國網路巨頭的網易公司則負責抖音平台「智慧館長1號」的技術與流量。而國安單位掌握這些公司均具官方色彩，研判是中共中央統戰部直接下達命令，以商業合作之名，行統戰之實。

館長則發文表示，雖然現今司法嚴重被民進黨控制，但是今天《自由時報》報導他拿中共的錢，自己決定提告，知道可能告不贏，但他只想講，他很辛苦也很累，努力在大陸當個正當的台商，就跟沈伯洋或是民進黨去大陸賺錢一樣，「為何台灣民進黨的媒體可以亂寫？就因為台灣法律你們說了算是嗎？」

