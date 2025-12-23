遭爆料口水猛噴...涼糕哥「全身掛口罩」反擊 婆媽男神粉絲留言力挺

涼糕哥游勝綸近日深陷食安與擺攤爭議，前天在臉書曬出全身掛滿口罩的照片，引發網友討論。（翻攝自臉書/游勝綸 Vic）

曾因外型亮眼、在夜市販售涼糕爆紅的「涼糕哥」游勝綸，近日接連被指控涉及食品衛生疑慮、無照擺攤、金錢糾紛等爭議，討論聲量持續升高。就在輿論延燒之際，游勝綸前天（21日）於臉書曬出一張「全身掛滿口罩」的照片，疑似以反諷方式回應外界質疑，再度掀起網友熱議。

爭議延燒怎麼回應？「口罩裝」照片引發聯想

面對近期外界對其販售食品時未配戴口罩的批評，游勝綸在臉書貼出近照，只見他除了臉上戴著黑色口罩，身上還掛滿多個淡藍色口罩，整體造型相當醒目。貼文未多作說明，但不少網友解讀，這身「口罩裝」可能是在回應相關爭議，也被視為一種諷刺式表態。

網友反應如何？留言區有人力挺？

照片曝光後，留言區迅速湧入大量網友力挺：「很棒！就是要這樣！」「辛苦老闆了，掛那麼多口罩，抵禦酸民😆」「這是改賣口罩了嗎？🤣」；也有不少網友以玩笑角度留言，「還以為是今年新流行穿搭」「人家聖誕樹是掛燈你是掛口罩🤪真的太可愛太諷刺了🎄」「會不會下次連頭都要包🤣」「😂😂叛逆」「會不會因為戴太多口罩然後又被檢舉浪費？😂😂反正正義人總是有這麼多的理由硬要 總之這次。我投給老闆一票🤣🤣」「了不起，負責」。

涼糕哥游勝綸怎麼了？食安疑慮為何被檢舉？

日前本刊獨家報導，接獲民眾爆料指出，游勝綸在夜市或市場擺攤販售涼糕時，與顧客交談、處理食物過程中未配戴口罩，可能增加唾液噴濺食品的風險；此外，也被質疑在收取現金後，未更換手套或清潔雙手便直接切割涼糕，恐不符食品衛生作業規範。

新北市衛生局怎麼說？

針對相關檢舉，新北市衛生局回應，將依《食品安全衛生管理法》進行實地稽查。依據第8條所規範的「食品良好衛生規範準則（GHP）」，食品從業人員在處理食品時，應採取適當防護措施。

若查獲違規情事，將限期要求改善；若屆期未改善，依法可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。另針對未完成食品業者登錄部分，也將要求限期補正，納入後續管理。

