遭爆料帶走機密資料 白委回嗆：時間不到30秒還刻意抹黑

為替1.25兆元國防特別預算解套，國防外交委員會19日召開機密會議，邀國防部長顧立雄報告內容，不過國防外交委員會委員、綠委沈伯洋爆料，白委黃國昌質詢完竟將機密資料帶出機密會議室，幸好有迅速追回；黃國昌強調自己僅將國防部書面資料帶出不到30秒，隨即回到會議室繳回，反批沈伯洋抹黑，「真的是省省吧」。

沈伯洋表示，當時黃國昌質詢完，委員會召委、綠委王定宇立即要宣告有哪些事情要注意不能洩漏等，但黃國昌可能急著有行程，一直往門口要走出去，所以王定宇只好無奈說「黃委員你邊往門口走邊聽我講好了」，但還沒講完黃國昌就走出機密會議室，結果就把機密資料也帶出去了，幸好有迅速追回。

他進一步補充表示，這種事情若是發生民進黨黨身上，「大概網軍會洗一個月」，但機密會議的特色是沒有辦法直播，所以也無法在線上收看，所以大部分來講自己都會儘量待在現場，但因為立委們都很忙，可能一問完問題就會走掉，也不會管別人問了什麼，所以每一次機密會議都要在委員進出的時候，提醒事項。

沈伯洋說，雖然機密資料只被帶出去大概幾分鐘，但一直以來機密會議的規範真的很不足，然而偏偏這幾年非常需要機密會議；至於改革方案，民進黨早就在2024年國會改革就提相關方案，結果全部被丟包，最後就是很有名的通過藍白的國會濫權法案。

他指出，真正的民進黨版國會改革法案到現在還是被丟包，然後在野還一直騙民眾說他們是在幫民進黨做以前沒改革的事，但那時候為了討論這一些改革方式，一天到晚開會到12點，結果全部都在委員會被丟包。

沈伯洋也引述《立法院議事規則》第48條表示，秘密會議中之秘密文件，由秘書處指定專人蓋印、固封、編定號數，分送各委員簽收；其有收回必要者，當場分發，當場收回，不得攜出會場。

吳思瑤也酸，黃國昌現行犯，還好被逮到，開國防機密會議，黃國昌帶走機密資料，所幸「被追回」，議事人員不畏咆哮追回資料，應受嘉獎，但要問「黃國昌是無心還是故意？」，若是無心，怎麼當立委審查機密事項，如此漫不經心？若是故意，就是惡意違反立院法規，其心可議？

黃國昌則回應此事指出，自己準備了一堆資料，結果只能問5分鐘，還才開始熱身，召委就站起來示意結束了，「這場會議，顯然就是過水」，自己離開會議室走到樓梯口，發現手上一堆資料不小心也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回，「前後時間不到30秒，沒想到沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧」。

