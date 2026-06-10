遭爆料消防員分攤超額公共水電費 花蓮消防局否認

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（中央社記者張祈花蓮縣10日電）花蓮民進黨籍議員胡仁順接獲爆料，縣內消防隊員可以吹冷氣，但要分擔超額水電費，最多每期繳新台幣1000多元。花蓮縣消防局澄清，公共空間水電費由公家全額負擔，冷氣使用沒有限制。

胡仁順今天在臉書貼文指出，全國延燒的消防員不能吹冷氣議題，花蓮狀況還好，幾乎可以吹冷氣，僅和平分隊沒開冷氣，8個分隊採電費差額自負，另有3個分隊由公家負擔，但會被長官要求關冷氣，想獨立電錶自行負擔都無法。

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胡仁順表示，有消防隊員陳情，公共區域超過預算的水電費，要隊員自行分攤，有隊員1期繳1000多元，還要加上寢室自行負擔的電費。

胡仁順列出消防局水電費預算編列，以民國115年為例，消防局轄下24個分隊總預算82萬餘元，每分隊一年約3萬4500元，每月2875元，包含所有設施用電等，質疑「大家庭的用電量都比這個高」。

胡仁順認為，分隊用電除了民生電器用品、冷氣之外，近年救災設備逐漸電氣化，吃電的消防設備增加，加上執勤時間是24小時，水電費預算不能跟一般朝九晚五的公務員相同。

花蓮縣消防局澄清，每個分隊都有裝設冷氣，沒有硬性規定使用時間，公共區域水電費用都由公家全額負擔；寢室屬私人空間，採獨立電錶使用者自付，據他了解每人每期平均約400至600元，若分隊業務費有剩，會平均分給隊員，去年業務費結餘就分給隊員每人約2300元。

對於議員質疑，水電費用編列額度太低，花蓮縣消防局解釋，水電費每月2500至3500元經費歸在業務費內，若有超出，也全由業務費統一支付，從來沒有跟隊員分攤多出的額度，過去也沒有接獲同仁類似反應。（編輯：張銘坤）1150610