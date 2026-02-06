遭爆旗下電影公司拿7000萬補助！姚文智：全面蒐證提告絕不寬貸

民進黨前立委姚文智淡出政壇後，籌辦湠臺灣電影公司，目前正在籌備最新作品《甘露水》，但卻引發外界質疑「拿納稅錢搞認知作戰」。對此，姚文智今天（6日）表示，將全面蒐證，任何涉及侮辱或毀謗的言論將委請律師提告，絕不寬貸。

姚文智淡出政壇後開辦電影公司。（圖／翻攝姚文智臉書）

姚文智今天發文表示，以現在的時局，早猜到會有這麼一天，但真沒想到這麼急這麼惡劣。先是從「刻意」將不同出處網路公告移花接木，把兩部都叫做《甘露水》的紀錄片（已入圍金馬）和電影（尚未拍）混淆，放把火引發議論，然後落跑，再由國民黨接手，抽離所有事件的背景脈絡，以「姚文智拿7000萬補助」大作文章。

廣告 廣告

姚文智指出，這些人背後的目的，絕不只要抹黑他或民進黨，而是要扼殺台灣影視發展萌發的生機；他們也完全清楚《甘露水》的補助是文化部合法、專業的決定，他們的目的在造成「寒蟬效應」，讓我們接下來的募資荊棘遍佈。因此，我們不再靜默，也希望好友們一起協助，並發出怒吼。

網友痛批姚文智電影公司領高額補助。（圖／擷取自Threads）

姚文智說，將全面蒐證，任何涉及侮辱或毀謗的言論將委請律師提告，絕不寬貸；也將把湠臺灣電影推動的「台灣100」的故事，說得更清楚，請好友們替我們轉述、澄清；「風愈大，我愈欲走！」湠臺灣籌備的影視作品，包括現在主推的「台灣文藝三部曲」將受影響，產生更龐大的資金壓力，但我們仍將更堅定努力，持續推動；紅色的認知攻擊與滲透，早已侵門踏戶，無所不在，我們將聯合台灣本土影視的力量，產出更多更有power的作品與之對抗。

延伸閱讀

賴總統勗勉小雪山雷達站 盼不分朝野共同支持國軍

扯賴清德是乾爹！前台南副市長兒吸金1.1億遭判7年10月

影/習川通話賴清德「4個不變」回應 王淺秋稱尷尬癌發作：他能說真話嗎？