遭爆明年不續約味全龍？李多慧尷尬笑吐5字 「下一步動向」曝光

記者蔡維歆／台北報導

啦啦隊女神李多慧擔任台灣樂作創益協會2026年度公益代言人。（圖／台灣樂作創益協會提供)

李多慧今以台灣樂作創益協會2026年度公益代言人的身分，和現場小朋友們開心互動，十分受到他們歡迎。由於今年球季已至尾聲，各方關心目前為味全龍「小龍女」的她是否續約？她則露出尷尬微笑，不願搶在球團官方發布前透露。

李多慧被問到續約動向。（圖／台灣樂作創益協會提供）

前陣子樂天的河智媛、禹洙漢及台鋼的安芝儇、朴旻曙等人出席活動，被問及續約話題，都保守表示要等球團公布，來台三年、去年從樂天轉往味全龍「小龍女」的李多慧被問及續約，她同樣一陣支支吾吾吐5字：「應該...看一下...」，媒體追問是否要等之後球團公布？她則輕輕點頭，不過她也強調自己很喜歡啦啦隊，會繼續應援。

而之前李多慧被發現到花蓮當「鏟子超人」，還捐出50萬給花蓮。如今她的YouTube頻道現在訂戶99萬，差一點即可破百萬，她興奮表示慶祝活動有想過是要辦見面會，或是公益捐款、幫助更多台灣民眾。

