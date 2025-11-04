遭爆昨卸任中選會主委今火速恢復民進黨籍 李進勇回應了

李進勇今證實，按照黨職規範，自己卸下中選會主委身分後就會自動恢復黨職。（資料照片／林煒凱攝）

中選會6名委員任期至本月3日，甫卸下身分1天的主委李進勇今天（4日）被爆出火速向民進黨恢復黨籍獲准。對此，民進黨中央黨部及李本人證實，李表示，一切按照黨職規範，主委任期屆滿就會自動恢復黨職，再正常不過，他甚至沒有親自到黨部申請。

回顧2019年2月，行政院提名李進勇為中央選舉委員會主委，並函送立法院審查，同月27日，李進勇向民進黨中央申請暫予註銷黨籍，同日核准。

不過同年5月28日，立法院進行中選會主委被提名人李進勇人事同意權案投票，但李進勇因黨籍色彩鮮明，引起國民黨立委不滿；歷經6小時投票，最終已同意票65票，不同意票2票，無效票3票通過該項人事案。

廣告 廣告

中央黨部今天下午證實，收到李進勇申請，目前已恢復黨籍。李進勇下午接受《聯合報》訪問時表示，當初擔任中選會主委，為避免政治色彩太過鮮明而註銷黨籍。如今任期屆滿，便按黨職規範自動恢復黨籍，一切都照正常流程走，李進勇說他連黨部都沒去，都是系統自動恢復。



回到原文

更多鏡報報導

李進勇卸任中選會主委恢復民進黨籍 藍委批：假中立真效忠、坐實綠色主委

還沒提名！中選會主委李進勇任期將屆滿 委員互推吳容輝代理

李進勇指選前喊「告急」恐違規 國民黨轟中選會成「戒嚴急先鋒」