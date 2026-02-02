遭爆是"大奧客"? 網控Melody態度差 本尊:虛心接受

生活中心／綜合報導

女藝人Melody，過去在節目、螢幕上，給人的形象，大多是口條流利、談吐幽默的傻白甜，沒想到，最近有網友分享，自己搭飛機巧遇Melody，沒想到留言區卻引來網友紛紛指控，說她私下對服務人員態度不佳，甚至被冠上「服務業殺手」的稱號，對此，Melody親上火線解釋，並虛心接受。

「康熙來了」節目片段：「我開的是我父母的二手車，你有沒有聽到她說二手車。」就是這句「二手車」，讓民眾搭飛機時，遠遠聽到，就知道是藝人Melody，在社群平台分享，沒想到卻引來不少網友指控，Melody是「服務業殺手」，是地獄級奧客，包括航空業、服務業、或是百貨業，都遇過她態度傲慢，像是到餐廳點餐，要求服務生重複背誦菜單，更質疑，為什麼不好好記？或是在百貨公司，試穿鞋子後就隨處扔，有人就說，每天上班都祈禱別遇到她，跟平常口條流利、談吐幽默，給人的傻白甜形象，大不同。

藝人Melody遭爆私下態度差，網友稱她「服務業殺手」。（圖／康熙來了）藝人Melody：「我還有端過盤子，因為我看我室友去端盤子，我覺得很可愛，我說OK那我也去，然後我端了一個晚上，我說抱歉我沒辦法，他叫我洗馬桶欸康永哥，他叫我洗馬桶欸，怎麼樣妳要告他嗎。」ABC口音，加上貴婦形象，先前還被稱為零負評女神，現在卻大崩壞，對此，Melody馬上在社群土下座，對於爆料無法一一回應，因為不記得有發生過，每個人都有自己立場，曾經讓人不舒服，虛心接受、自我反省，但懇請大家不要網暴。

Melody曾獲選美小姐冠軍，跨足歌唱、戲劇、主持界，優雅形象遭逆轉。（圖／民視新聞）Melody殷悅，本名劉恭顯，是美籍台裔女藝人，畢業於美國加州大學洛杉磯分校，1999年在選美比賽拿冠軍，2003年，以歌手身份在台灣出道，2006年閃婚富商，但2023年無預警宣布結束豪門婚姻，原本跟沈玉琳一起主持節目，也在去年請辭，現在專注在直播帶貨，跟自己的頻道，只是說，螢幕前優雅時尚，下了台，卻成了大家害怕的奧客，一時間，可能要重新認識眼前這位時尚媽咪劉硬炮。

