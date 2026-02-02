遭爆是「服務業殺手」！藝人Melody：虛心接受

對於這突然其來漫天的爆料，Melody也在2日上午緊急發文聲明。（圖／翻攝自Melody IG）





藝人Melody被網友稱讚是零負評女星，但近期卻被爆私底下根本是服務業殺手，在百貨業、航空業、餐飲業都給工作人員留下很差的印象，甚至被稱為是奧客，精品百貨活動不在名單上，卻硬闖活動，讓工作人員為難，點錯菜就咄咄逼人，還要求對方重複背誦菜單。Melody表示虛心接受，得知消息，2日一早出面回應，表示不記得發生過這些事，但會全然虛心接受，也會深深的自我反省。

藝人Melody劉恭顯近期從節目主持人轉戰直播主線上帶貨，因為她的優雅氣質再加上超反差幽默感，讓她受到觀眾喜愛，不過現在卻被爆出，她私下是個奧客。網友在社群上憤怒抱怨，Melody曾在某個精品百貨的活動耍大牌，明明不在名單上，卻硬闖活動現場，更無視工作人員，讓他們為難。

過去也在節目上模仿奧客嚴厲斥責，如今看起來卻像在打臉自己，因為這抱怨文一出，意外引來百貨業餐飲業人員，集體告狀。Melody被指控，用餐時態度不客氣，點錯菜就咄咄逼人，還要求對方重複背誦菜單。藝人Melody：「千萬不要當奧客，然後要好好體諒各個行業的辛苦。」

對於這突然其來漫天的爆料，Melody也在2日上午緊急發文聲明，表示自己非常驚訝，在自己印象中，不曾發生過這些事，不過了解每個人的立場和感受，將會虛心接受，同時希望網友不要刻意抹黑

過去也有周刊報導，說有人到Melody的品牌面試，竟被要求打掃倉庫，還得幫她的愛犬擦尿。不過這到底是真是假，恐怕只有當事人最清楚，只能說，當奧客真的不好，抹黑更不好。



