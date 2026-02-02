遭爆是「服務業殺手」！Melody回應了：非常驚訝

娛樂中心／楊佩怡報導

女星Melody（殷悅）畢業於國際名校UCLA，在美國拿下華埠小姐後返台發展，憑藉機靈反應和濃濃「ABC腔」，在各大節目貢獻許多笑料，也讓她接下不少主持棒。然而，近日她卻頻頻被網友爆料是「服務業殺手」，不僅被說態度傲慢，還咄咄逼人，還有人直言：「每次上班都祈禱今天別遇到她」。對此，Melody也在社群發文回應了。

女星Melody近日遭大批網友爆料黑歷史，直言她是奧客、服務業殺手。（圖／翻攝自IG@melodykliu）

「給我重複一遍！」 餐廳員工憶當年：點錯菜遭咄咄逼人

根據《鏡週刊》報導，女星Melody的負評在Threads上延燒，一名曾在高級餐廳工作的網友分享，Melody 到店用餐時態度極度傲慢；該網友表示，當時僅因服務生點錯菜，Melody 便擺出高高在上的姿態，當眾要求服務生重複背誦菜單，並冷言諷刺：「為什麼不好好記？來，你給我重複一遍？再講一次」。該網友感嘆，當時服務到手都在發抖，對方全程不說一句謝謝，令他感到極度不被尊重。不只是高檔餐廳，也有咖啡店員工指控，Melody 外帶時全程臭臉且不斷催促，即便等待時間不到十分鐘，仍表現出極度不耐煩的神情，讓員工心理壓力極大。

有網友爆料稱Melody因服務員點錯菜而動怒，甚至以高高在上的姿態要求該網友重新背誦菜單。（圖／翻攝自IG@melodykliu）

百貨業「聞風喪膽」 鞋子像擲筊到處扔

爆料戰火隨後延燒至百貨業，有櫃員指稱Melody 是專櫃人員心中的「大魔王」。有人目擊她在百貨快打烊之際進櫃試鞋，竟將試穿過的鞋子「像擲筊一樣到處扔」，最後一雙未買便轉身離去，留下滿地狼藉讓疲憊的店員收拾。網友紛紛共鳴表示：「每次上班都祈禱今天別遇到她」。

恐怖面試經歷：還沒入職先「幫狗擦尿」

除了對待外部服務人員，Melody 經營的自創服飾品牌也被波及。一名網友聲稱，曾前往該品牌應徵面試，沒想到面試當天竟被當作免費勞工，被要求打掃倉庫，甚至還得「幫她的狗擦尿」。該面試者直呼過程太可怕，直言：「都還沒成為員工就遭到這般使喚」。

Melody針對近期爭議回應了。（圖／翻攝自Threads@melodykliu）

爭議持續延燒 Melody回應了

針對網路上的爆料內容，Melody今（2）日發文做出回應，她表示今天看到了關於自己是「奧客」和「服務業殺手」的新聞，感到非常驚訝。對於很多的爆料，Melody表示無法一一回應，「因為在我的印象中，我不記得曾經發生過這些事」。不過每個人都有自己個人感受的立場和權力，因此Melody強調，「如果我的個人行為曾經有讓任何人不舒服過，我全然虛心接受也會深深的自我反省」。同時她也重申，大家有不喜歡她的權力，但她懇請外界不要網暴、刻意抹黑。「我一直很清楚也很看重自己身為公眾人物的責任，我出面回應是不希望浪費大家更多的時間和精力。祝你們這週順心愉快！」。









