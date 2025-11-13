遭爆暗助粿粿不倫王子！胡釋安「3大聲明」切割了：已請她搬離我家

記者蔡維歆／台北報導

粿粿跟范姜彥豐婚變，范姜彥豐事後公開指控粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），時間點就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，指稱粿粿返台後變了個人甚至不回家。如今週刊報導粿粿從那段時間一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此胡釋安也透過律師發聲明回應。

胡釋安聲明全文：

對於近期部分媒體及網路針對本人涉及江瑋琳女士與范姜彥豐先生閒婚姻之不實報導及臆測，已嚴重損害本人之名譽

特此發表嚴正聲明如下：

一、本人當時基於與友人江瑋琳女士的友情，在被告知其需要空問「處理離婚事宜並冷靜」，經告知其配偶范姜彥豐先生，在范姜先生知情，並經本人女友同意後，短暫提供本人與女友同住之居所作為江女士暫時住處。本人於提供協助時，僅知悉雙方正在處理婚姻問題，當時對於有關婚外情等毫不知情。

二、本人從未認同任何情感不忠行為，更無包庇或隱瞞任何人不當行為之意圖。本人是在事後經透過范姜先生告知才得知婚外情等，並在知悉後也已立即請江瑋琳女士搬離並停止任何協助。

三、在此事件中，本人是在不知情下被牽連。對於外界無根據地指控本人「知情包庇」，除嚴重違反事實外也損害本人名譽。本人謹此聲明，請所有媒體、網路平台及網友停止對本人一切不實臉測、影射或渲染報導，並停止侵害本人名譽。之後如果再有媒體為本人任何捕風捉影之不實報導，本人都將蒐證並交由律師處理。

聲明人：胡釋安

律師：江皇樺律歸

