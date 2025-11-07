遭爆曾助「陳志心腹」入境？ 林思銘：僅解答申請流程

台北市 / 綜合報導

跨國犯罪組織「太子集團」，集團首腦陳志日前遭英美制裁，在台資產及黨羽，被檢調查扣逮捕。不只陳志本人，他的心腹也陸續被起底，甚至還被查出會來台「監督業務」。除了中國籍的胡姓二把手，還有劉姓、李姓幹部，早先持他國護照來台，被移民署發現改以觀光名義申請入境，甚至被爆另循管道，找立委協助。其中林思銘澄清，只是透過電話協助民眾解答申請流程，絕無進行關說。

露出燦爛微笑，和學校老師合影，因捐助家鄉國小躍上媒體版面，很難想像，他可是太子集團二把手胡姓男子，曾因非法運作線上遊戲，狂賺人民幣60億，遭到逮捕後卻能獲釋，背後勢力不可小覷。

隨著太子集團首腦陳志美國起訴，他的核心幹部也被起底，檢調發現，陳志曾不只自己曾來台，也要求中國籍幹部來台監督業務，其中劉姓與李姓幹部，就曾持他國護照來台，被移民署發現具有中國籍身分，要求得提出申請，劉姓幹部2016年曾再以團體旅遊名義入境，李姓幹部則在2017及2018，兩度以觀光名義來台，疑似因申請入境卡關，被爆找上國民黨前立委李德維，現任立委林思銘提供協助。

立委(國)林思銘說：「(民眾)，用電話來詢問，要申請境外人士入台，(辦公室人員)告知申請流程及申請的程序，思銘絕對沒有介入這個事情。」中國籍人士想來台，需先申請入境許可，探親則要檢附親屬證明。

移民署強調，針對這類來台申請案，都會詳實審查，太子集團版圖橫跨世界，多國情報單位，甚至已升級為「國家安全層級」，台灣部分四名幹部遭羈押，20多家公司300多名關係人及員工都遭到列管，也不排除有黑幫涉入可能，檢調要將太子集團連根拔起，恐怕不是件容易的事。

