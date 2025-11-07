遭爆曾助「陳志心腹」入境？ 林思銘：僅解答申請流程
台北市 / 綜合報導
跨國犯罪組織「太子集團」，集團首腦陳志日前遭英美制裁，在台資產及黨羽，被檢調查扣逮捕。不只陳志本人，他的心腹也陸續被起底，甚至還被查出會來台「監督業務」。除了中國籍的胡姓二把手，還有劉姓、李姓幹部，早先持他國護照來台，被移民署發現改以觀光名義申請入境，甚至被爆另循管道，找立委協助。其中林思銘澄清，只是透過電話協助民眾解答申請流程，絕無進行關說。
露出燦爛微笑，和學校老師合影，因捐助家鄉國小躍上媒體版面，很難想像，他可是太子集團二把手胡姓男子，曾因非法運作線上遊戲，狂賺人民幣60億，遭到逮捕後卻能獲釋，背後勢力不可小覷。
隨著太子集團首腦陳志美國起訴，他的核心幹部也被起底，檢調發現，陳志曾不只自己曾來台，也要求中國籍幹部來台監督業務，其中劉姓與李姓幹部，就曾持他國護照來台，被移民署發現具有中國籍身分，要求得提出申請，劉姓幹部2016年曾再以團體旅遊名義入境，李姓幹部則在2017及2018，兩度以觀光名義來台，疑似因申請入境卡關，被爆找上國民黨前立委李德維，現任立委林思銘提供協助。
立委(國)林思銘說：「(民眾)，用電話來詢問，要申請境外人士入台，(辦公室人員)告知申請流程及申請的程序，思銘絕對沒有介入這個事情。」中國籍人士想來台，需先申請入境許可，探親則要檢附親屬證明。
移民署強調，針對這類來台申請案，都會詳實審查，太子集團版圖橫跨世界，多國情報單位，甚至已升級為「國家安全層級」，台灣部分四名幹部遭羈押，20多家公司300多名關係人及員工都遭到列管，也不排除有黑幫涉入可能，檢調要將太子集團連根拔起，恐怕不是件容易的事。
更多華視新聞報導
檢方公函遭外洩！ 太子集團幹部轉移豪車成羈押鐵證
揭祕柬埔寨「太子集團」 中籍首腦陳志背景遭起底
北檢辦太子集團跨國詐騙！ 兵分15路搜索 拘提11人
其他人也在看
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照以「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 1 天前
多年顧年邁母 「千萬信託」被獨漏 弟殺姐稱：太衝動
新北市三重發生一起駭人聽聞的殺人案件，肇因於家族千萬元信託金爭議。嫌犯因不滿年邁母親將千萬元資產設立信託，卻將受益人僅限於姊妹兩人而未包含自己，憤而持刀攻擊姊姊致死。據鄰居表示，平日嫌犯常照顧90多歲的母親，表現熱心友善，此次暴力行為令人震驚。事後嫌犯坦承行為太過衝動，對此深感後悔，但家庭已因此悲劇而支離破碎。TVBS新聞網 ・ 21 小時前
柯文哲好慘？太子集團詐45億「特助15萬交保」 醫對比嘆：在台灣好好讀書有什麼用
檢調偵辦太子集團跨國詐騙洗錢案，查扣不法所得超過45億元，昨（4）日拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，其中一名外貌姣好的「爆乳特助」劉純妤15萬元交保後笑著離開，引發網友熱議。對此，胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文嘲諷，對比前台北市長柯文哲找無金流，羈押了1年、7000萬交保，這群人詐騙45億最後15萬交保，在台灣好好的讀書有什麼用。由柬埔寨華人陳志主導的「太子......風傳媒 ・ 1 天前
不滿音量太大！吃燒肉毆打鄰桌2男客 林思宏怒嗆：我禾馨集團
禾馨醫療集團前營運長林思宏，今年2月間在北市某間韓式燒肉店用餐時，疑因不滿鄰桌客人聲音太大，先掐住其中1名男客人頸部，再朝另名男客人揮拳，過程中他不斷飆罵「幹X娘」等語句，還怒嗆自己是禾馨集團，事後對方提告傷害等罪，台北地檢署偵辦期間，雙方達成和解，被害人具狀撤告，檢方予以不起訴處分。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
140億美元比特幣沒收！ 美港星泰追殺「太子」詐騙帝國
太子集團創辦人陳志，因涉嫌強迫勞動、詐騙，遭到美國制裁通緝，價值140億美元的比特幣等資產都被沒收。目前陳志仍持續失聯，為了徹底擊破這個跨國洗錢鏈，包括香港、新加坡、泰國當局也出手，包含沒收遊艇、豪車等，亞洲政府凍結的相關資產，總價值超過百億台幣。TVBS新聞網 ・ 1 天前
陳梅慧今冥誕！太子集團「19人交保」 粉專列生前事蹟惹鼻酸
柬埔寨「太子集團」涉跨國洗錢，更透過加密貨幣詐騙、線上博奕，台灣檢近日大規模搜索，昨（4）日拘提25名被告到案，其中有19名被告分別被以3萬至100萬元不等金額交保。對此，臉書粉專「不禮貌鄉民團」表示，今日是已故的金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，而她一直到過世前都在跟詐騙集團作戰，這樣的巧合讓不少網友感到鼻酸。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳志副手月砸百萬包養龍亨妹 誇「台灣妹最讚」！太子高層奢華生活全曝光
自柬埔寨起家的跨國詐騙集團「太子集團」在台的金流與招待網絡全面曝光。台北地檢署4日指揮法務部調查局、刑事警察局及大安分局兵分47路搜索全台據點，拘提25人到案，其中包括太子集團台灣最高階幹部王昱棠、特助李守禮與人資長辜淑雯等人，全案依《組織犯罪條例》、《洗錢防制法》與賭博罪偵辦中。鏡報 ・ 1 天前
太子集團涉洗錢45億 擁11戶豪宅+48車位 「在台操盤手」現身
太子集團涉嫌跨國詐騙遭搜索！警方在台47處行動，查扣高達45億不法資產，包含北市大安區11戶豪宅和48個車位，顯示其驚人財力。集團在台重要操盤手終於現身，包括涉協助洗錢的施姓、黃姓女子等人。檢調發現，太子集團在台涉四大違法，犯罪版圖更擴及帛琉，然而幕後首腦陳志仍在逃！TVBS新聞網 ・ 1 天前
婦產科名醫林思宏又爆爭議！不滿鄰桌吵竟動粗 過往爭議一次看
知名婦產科醫師林思宏再陷爭議！繼詐保案、酒駕判刑後，他日前在台北市一間韓式燒肉店竟與鄰桌爆發肢體衝突。警方調查，林疑因不滿鄰桌聲音過大，竟掐住一名男子頸部並毆打另一人臉部，甚至對阻止的2名女子出言不遜。儘管雙方最終和解撤告，檢方也不起訴，但林思宏恐難擺脫爭議纏身的困境！TVBS新聞網 ・ 20 小時前
偷到媽祖頭上！南方澳「珊瑚媽」飾品遭竊 警12小時順利逮人
即時中心／梁博超報導宜蘭南方澳進安宮的「寶石珊瑚媽祖」神像，被譽為全台唯一且是全球獨一無二的藝術品，然而昨（5）日凌晨竟有竊賊闖入，只花45分鐘就把兩尊媽祖身上十幾條飾品全偷光，其中還包含單價高達2百萬的珊瑚項鍊，廟方粗估損失超過2千萬！所幸警方歷經12小時迅速破案，分別在台北和台中逮到2名竊賊，失竊珠寶也順利全數取回，全案將依刑法加重竊盜罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。民視 ・ 1 天前
叩! 誤以為旋轉踏板飛出 女騎士擦撞轎車涉肇逃
中部中心 / 中部綜合報導台中一名女騎士，騎車過程擦撞轎車，有聽到叩一聲，低頭查看機車的飛旋踏板，以為只是踏板飛出來，不曉得發生擦撞，離開現場涉嫌肇逃，被車主揪出報案逮人。另外六分局警方，偵辦肇逃案，調閱監視器發現，轎車懸掛偽造車牌，最後查到持有多面偽造車牌，挖出案外案，罪加一等。肇事車撞車後 只剩一顆大燈仍照開不誤。（圖／翻攝畫面）轎車行經台中西屯區廣福路，猛烈往停放在路旁的車輛撞上去，砰的一聲，轎車轉了一圈才停下來，但駕駛根本沒下車，裝沒事跑了，涉嫌肇逃。警方獲報，調閱監視器，以車追人，發現駕駛開著受損只剩一顆大燈的轎車逃逸，同時鎖定車牌號碼，發現車牌造假。警方向法院申請搜索票，展開查緝行動，果真發現，陳姓嫌犯持有多面偽造車牌女騎士騎車撞車後以為只是飛旋踏板彈出 結果竟然是撞車 涉嫌肇逃。（圖／翻攝畫面）另外一起肇逃案，發生在台中北屯，女騎士騎車經過轎車後，撇頭往左側看了一下，好像是左側飛旋踏板彈出來了，但她不以為意，但挨撞車主可氣炸了，因為騎士撞上她的愛車，留下刮痕。女騎士被通知到案，表示有聽到扣的一聲，以為只是飛旋踏板彈出來，不知道撞到車，並非故意肇逃，願意負起賠償責任。原文出處：叩！誤以為只是旋轉踏板飛出 台中女騎士擦撞轎車涉肇逃 更多民視新聞報導黑賓士狂飆2鎮！竊車賊連撞2人 毒品灑滿車內警封路圍捕終落網行竊「珊瑚媽祖」犯嫌身分曝光 在當地做八大缺錢花「還沒銷贓就被抓」不到30秒! 高雄男偷價值50萬金項鍊 才跑150公尺就遭逮民視影音 ・ 2 小時前
謝侑芯遭毒殺？扯出黃明志 馬國1神秘單位追查「關鍵進度曝光」
台灣網紅「護理女神」謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，全身赤裸陳屍飯店浴缸內，歌手黃明志當時也在現場，毒品尿檢呈陽性反應。黃明志被大馬警方發布通緝後，5日凌晨才在律師陪同下現身警局說明。據悉，謝侑芯命案爆發後，警方立即動員重案組D9介入偵辦，全案在他們主導下秘密進行。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨／拖吊電動機車收費「3萬4」 女控遭圍堵 付2萬脫身
電動機車故障求助道路救援事件引發爭議，一名女車主近日遭遇了驚險經歷。她在台北市文山區公園旁的換電站發現機車故障後，因原廠業者未能及時到場，轉而聯繫道路救援服務。然而，不到3公里的拖吊路程，業者竟向她索取高達3萬4千元的費用，更有不明人士尾隨並圍堵她收費，讓她因害怕而支付了身上僅有的2萬元，事後向警方提出詐欺和恐嚇告訴。TVBS新聞網 ・ 1 天前
太子集團詐45億為何輕易交保？郭正亮爆警政署專家驚人回應：監獄不夠
檢調偵辦太子集團跨國詐騙洗錢案，查扣不法所得超過45億元，昨（4）日拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，其中一名外貌姣好的特助劉純妤15萬元交保後笑著離開，引發網友熱議，也有不少人質疑為何台灣對於詐騙案總是輕判，甚至是在第一時間就交保？對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，自己曾就這個問題去請教警政署專家，結果竟得到對方「監獄不夠」的回覆，讓他十分驚......風傳媒 ・ 23 小時前
家寧媽告Andy加重誹謗！過期限沒提再議 不起訴確定
網紅「Andy老師」王崇睿和「家寧」張家寧分手後，爆出一連串商標權等糾紛，家寧的母親曾淑惠日前對Andy提告加重誹謗、違反個人資料保護法等罪，新北地檢署偵辦後，認罪嫌不足給予Andy不起訴處分，因家寧母親未提再議，期限已到，全案不起訴確定。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
太子集團高層「黑吃黑」捲9億潛逃！台籍幹部4人遭收押
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導柬埔寨太子集團董事長陳志涉嫌跨國詐騙、洗錢與賭博，台北地檢署日前以組織犯罪等罪名聲押陳志及幹部共5人。台北地院昨...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
趙少康罷免投票涉亮票遭起訴求重刑 回應「尊重司法 不揣測」
前中廣董事長趙少康於今年7月26日罷免案投票時，展示選票給媒體拍攝，涉嫌亮票。台北地檢署今天偵查終結，認定趙少康先後兩次將圈定內容出示他人，事後又飾詞推託，態度顯不足取，依違反公職人員選舉罷免法起訴趙少康，並請法院從重量刑。 對此，趙少康今天回應，犯後態度好不好是主觀認定，尊重司法是他一向的態度，他不會去揣測什麼，一切就依法論法。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
太子神秘二把手胡小偉浮出檯面 掌控台灣23家公司
社會中心／綜合報導檢警調掃蕩太子集團，五名聲押被告中，在台主嫌王昱棠等四人收押禁見，唯獨和平大苑管家涂又文，三十萬交保。但如今太子集團更被爆出，還有一名神秘二把手，中國籍胡小偉，不但掌控台灣23家公司，疑似跟中共高層關係密切，另外還傳出兩名集團要角入台卡關，有藍營立委協助。民視 ・ 1 小時前
太子集團「在台大boss」王昱棠、總務長李守禮遭羈押禁見
檢警偵辦柬埔寨「太子集團」跨國詐騙洗錢案，4日查扣集團在台逾45億元資產，並拘提主嫌王昱棠在內的25名被告，繼博弈公司天旭國際科技人資長辜淑雯遭到羈押禁見後，台北地院裁定負責過戶名車的「總務長」李守禮、太子集團在台最高幹部王昱棠、幫忙開走跑車的邱子恩羈押禁見，處理「和平大苑」鑰匙與帳本的凃又文則以30萬元交保，限制出境出海。鏡報 ・ 10 小時前