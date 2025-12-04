遭爆有料激戰明日花綺羅！韓男偶像親認「成人密會」內幕全說了

娛樂中心／綜合報導





南韓男團 THE BOYZ 前成員周鶴年，今年6月捲入與日本前AV女優明日花綺羅的聚會風波後遭公司解約，如今又面臨高達20億韓元的天價違約金訴訟，官司本月4日正式開庭，他首度透過外媒還原事件始末，指控公司未替他處理危機、反倒逼他簽下不利條款，甚至懷疑爆料源頭來自內部。他坦言因長期壓力失眠，但仍選擇站出來發聲，希望避免未來有更多藝人陷入相同困境。









遭爆花錢激戰「明日花綺羅」生涯全毀！韓男偶像親炸出「成人私會內幕」全說了

周鶴年今年6月報出疑似與明日花綺羅有「暗黑交易」而遭到公司解約。（圖／翻攝自IG@asukakiraran）

THE BOYZ 前成員周鶴年，從6月爆出與日本前AV女優明日花綺羅聚會後遭公司解約，如今再面臨高額求償，相關訴訟於本月4日正式進入審理程序。他透過媒體說明自身立場，表示公司未與他合作處理風波，反而要求他簽署不利條款，並質疑事件部分資訊可能源自公司內部外洩，根據《Billboard》專訪内容，爭議最初源於韓媒《TenAsia》的報導，引發外界對他可能涉及與明日花綺羅的不當行為、交易之猜測，儘管當事人雙方均否認，警方也以「難以查證」結案，公司依然做出解約決定。韓媒後續指出，公司向他求償20億韓元，其中包含他於2024年底簽下的15億韓元簽約金，其餘部分則為相關賠償。





遭爆花錢激戰「明日花綺羅」生涯全毀！韓男偶像親炸出「成人私會內幕」全說了

周鶴年控訴公司未協助處理危機，反而逼他簽下不利條款，讓他備受壓力。（圖／翻攝自IG@_juhaknyeon_）





周鶴年在專訪中回顧聚會當天，只是與幾名朋友在酒吧相聚，其中包括已經引退的明日花綺羅，當時自己聽到明日花綺羅引退之後事業有成，經營美妝頗有成果，才好奇找他聊天，周鶴年強調當時只是一般性的聊天與飲酒，自己也滿27歲了，「成年人喝酒喝醉很正常吧？」，並懷疑現場有人將未經同意拍攝的照片出售給《週刊文春》，才引發後續的爭議。





遭爆花錢激戰「明日花綺羅」生涯全毀！韓男偶像親炸出「成人私會內幕」全說了

周鶴年強調自己「沒有做錯事」，不希望因為不存在的事而敗訴。（圖／翻攝自IG@_juhaknyeon_）





周鶴年提到自己曾希望與公司共同處理照片外流疑慮，但過程中卻被要求接受嚴苛的終止條款，因無力負擔賠償而拒絕，最終形成雙方對簿公堂的局面，更慘的是很多外流訊息都是他只有跟公司提過的說法，沒想到過不久就在媒體上看到，讓他懷疑公司將相情報流出，傻眼吐槽：「太明顯了！」，想到自己被公司提告，但原本的團體同事們現在卻在進行世界巡迴，就讓他受到極大壓力，不過周鶴年也決定跳出來為自己說話，表明「自己沒有做錯事」，若因不存在的行為而敗訴，將可能成為娛樂產業中不良做法的先例，「我希望大家知道，這家公司不會真正保護藝人，也不像正當企業。如果我因沒做的事而敗訴，未來這些公司還會繼續濫用這種方式。」。





