遭爆染性病還對前妻投藥！比爾蓋茲首度回應怒斥虛構：後悔認識艾普斯坦

司法部30日公布最後一批300萬頁的艾普斯坦檔案，還有2000段視頻。(資料照)

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）近日捲入艾普斯坦（Jeffrey Epstein）解密檔案風暴，遭指控涉婚外情染性病並試圖暗中對前妻梅琳達投藥。對此，蓋茲3日接受澳洲媒體專訪時嚴正駁斥，直指該封未寄出的草稿郵件純屬虛構，並強調從未造訪私人島嶼或涉及不當性行為。他坦言當年誤信艾普斯坦能助益慈善事業，如今對這段往來感到深切後悔與歉意。

美國司法部近期公布新一批已故淫魔富商艾普斯坦的調查檔案，其中一封撰寫於2013年、但從未寄出的電子郵件草稿引發軒然大波。內容暗指比爾蓋茲因與俄羅斯女子發生婚外情而感染性傳染病，甚至要求艾普斯坦提供抗生素，試圖在不被察覺的情況下讓當時的妻子梅琳達（Melinda French Gates）服用。面對這些駭人聽聞的指控，蓋茲於3日接受澳洲第9頻道（9News）專訪時，首度打破沉默。

比爾蓋茲（Bill Gates）近日捲入艾普斯坦（Jeffrey Epstein）解密檔案風暴。（圖／翻攝比爾蓋茲官方X）

蓋茲在訪談中直言：「很明顯，那是一封艾普斯坦寫給自己、且從未寄出的郵件，那封信是假的。」他表示完全不知道艾普斯坦當時在想什麼，或許是想藉由某種方式攻擊他。蓋茲發言人同步駁斥，形容這些內容「荒謬且完全捏造」，認為這僅反映出艾普斯坦因無法維持與蓋茲的關係而心生不滿，進而試圖誹謗抹黑。

回顧這段爭議關係，蓋茲坦言於2011年結識艾普斯坦，雙方在約三年期間共進過幾次晚餐。他解釋，當時是希望藉助艾普斯坦的人脈，說服富豪們為全球健康議題捐款，但事後證明這是一條死路。蓋茲強調：「我後悔與他相處的每一分鐘。」並重申自己從未造訪過艾普斯坦的私人島嶼，也未曾與島上任何女性發生關係。

然而，這段過往對蓋茲的前妻造成了難以抹滅的傷害。梅琳達同日接受美國全國公共廣播電台（NPR）訪問時坦言，這些指控讓她回想起婚姻中「極其痛苦」的一段時期，並指出這位億萬富翁前夫，只是眾多需要就艾普斯坦事件給個交代的權貴之一。

蓋茲最後在專訪中致歉，表示自己是眾多「後悔認識過他的人之一」，承認花時間與艾普斯坦往來是愚蠢的錯誤判斷。他相信隨著更多資料被檢視，外界將會明白他雖然接觸時機錯誤，但絕對與任何不當行為無關。

