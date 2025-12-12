遭爆查反「助理費除罪」名單！傅崐萁喊不能這樣做：都是綠媒在亂講

記者楊士誼／台北報導

國民黨立委陳玉珍推行助理費除罪化提案，引起跨黨派國會助理怒火，助理們今（12）日更聚集立院大門口抗議。而日前有媒體爆料，國民黨立院黨團總召傅崐萁下令查清連署反對陳玉珍提案的助理名單。傅崐萁受訪時則表示，這都是「綠媒在亂講」，他呼籲不要再放假消息，如果有，請綠媒公佈是誰。

國民黨助理們瘋傳，傅崐萁正追查藍委助理的連署名單，不少連署人害怕「被離職」，更有助理嗆「有種開除我！」而中天新聞日前也披露，有藍營國會助理在國民黨團高層的社群留言，卻被挖出身份，高層更打電話給該藍委要其助理刪文。

國民黨團上午召開黨團大會，傅崐萁會後受訪對此表示「這都是綠媒在亂講」。傅崐萁強調，一個民主法治的社會不可以做這樣的事情，而且國會殿堂是最民主的地方，各種聲音都應該有。他強調，查水表是「千千萬萬不能做」的，呼籲綠媒不要再放假消息，天天製造國家的事端。「沒有的事就很清楚，有的話請綠媒公佈是誰」。

