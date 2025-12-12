遭爆查藍營助理誰連署撤案！ 傅崐萁駁：查水表千萬不能做

傳對國會助理查水表，傅崐萁駁斥稱這千萬不能做。（鏡報李智為）

藍營提案助理費除罪化修法，引爆國會助理不滿，逾250名助理連署要求撤回提案，但傳出國民黨立院黨團總召傅崐萁正在追查哪些藍委助理有參與連署。對此，傅崐萁今（12日）上午回應稱綠媒亂說，「查水表是千千萬萬不能做的事」。

立委修法自肥？ 助理連署要求撤案

陳玉珍領銜提案修正「立法院組織法」「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，當中明定助理費由立委統籌運用、「免檢據核銷」，自肥疑義標籤始終難甩，國會助理也發起連署要求撤案。

傅崐萁爆查水表？ 本人駁斥

至今有超過20名國會助理參與連署，但傳出傅崐萁在查哪些國民黨立委的助理有連署，讓助理人心惶惶。

針對是否有茶水表，傅崐萁回應稱這都綠媒在亂講，民主法治社會不可以做這樣的事，並說最民主的國會殿堂，尊重各種聲音。

傅崐萁還說「查水表的事情是千千萬萬不能做的事情」，要綠媒別再亂放假訊息或消息，天天在製造國家的事端，「沒有的事就很清楚，有的話請綠媒公佈是誰」，隨後傅就轉身離去。

