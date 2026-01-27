遭爆柯文哲當面指責讓人才出走 劉書彬：對沒證據的不實報導將會提告

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨立委劉書彬近期爆出多項爭議，包括霸凌助理等等，CTWANT報導，知情人士稱，針對劉書彬涉入霸凌情事，民眾黨前主席柯文哲曾在黨內會議中當面指責，稱其作風已造成黨內多名人才出走。對此，劉書彬說，自己參與民眾黨會議時，柯文哲有表達關心。她認為大家在黨內都是一家人，她們把話說開，都會有圓滿的結果。劉書彬說，莫須有的指控不應成為阻礙國會運作的工具。沒有證據的不實報導，她將會進行提告，她會繼續在民生議題、教育文化等核心政見上努力，實質的法案表現與質詢內容，才是檢驗一名立委最好的方式。

廣告 廣告

劉書彬。（圖／翻攝劉書彬臉書）

劉書彬說，她在學術界與國會辦公室始終秉持嚴謹專業的原則，對法案研究有較高的標準。若是因為對專業品質的要求，在溝通上造成誤解，她願意檢討溝通方式。但對於所謂霸凌的抹黑，她必須嚴正澄清。她的辦公室大門始終敞開，團隊的流動與調整皆是基於職能合適度，希望外界不要將正常的職場管理泛政治化。

劉書彬表示，去年在與助理們懇談後，有些助理留任至年度換約，也有助理願意留下來與她一起打拚。如果助理決定於年度合約到期前離職，在資遣費上都給予最大善意。她承認自己溝通表達有很大進步的空間，但祝福離開的同仁，在職場上有更好的發揮，「我們一起為理想中的自由祥和社會努力。」

另外，媒體也爆，其在新任立委上任、辦公室分配過程中意見反覆，導致民眾黨搬遷作業無法啟動，且劉書彬一年前耗資35萬整修辦公室，更讓柯文哲下令「不準再浪費公帑」。針對「辦公室修繕與搬遷」爭議，劉書彬稱，其將遷入的辦公室，皆依照兩位黨主席：柯文哲和黃國昌的指示，不動用預算。辦公室也請兩位同仁至抽籤更換的麥玉珍辦公室測量與安排座位，因麥辦座位較少，其辦公室僅就現有座位調整並自行增加座位。而即將進駐原辦公室的新立委團隊，也積極詢問何時可搬入，但搬遷辦公室環環相扣，其辦公室需等麥玉珍辦公室於1月30日或31日完成搬遷，其辦公室也回應對方可於31日中午後，至辦公視進行相關進駐事宜。

更多FTNN新聞網報導

賴清德喊別推翻對美談判成果 民眾黨團：綠昔喊反黑箱如今卻要國會聽話

民眾黨初選競爭爭議不斷 小雞喊：黨要思考未來如何留住人、要思考能否更圓融

政治讀新術／柯文哲自曝找綠營喬案 連他都忍不住開口：實在太囂張

