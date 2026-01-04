遭爆機長毆打副機師 長榮航空：暫停派飛展開調查

長榮航傳機長疑對副機師施暴。（示意圖／擷取自長榮航空臉書）

長榮航空近日爆出1名機長在美國洛杉磯機場執行起飛任務時，疑似違規超速滑行，副機師制止卻慘遭施暴。對此，長榮航空表示，並無超速情形，另已針對機長執勤相關行為展開調查，並已暫停其派飛任務。民航局則已針對飛行操作部分著手調查，如有涉及飛安將依法懲處。

有媒體報導指出，長榮航空一架班機日前從洛杉磯起飛，正機師疑以危險速度進行地面滑行，外籍副機師察覺異常，多次口頭警告提醒，正機師置之不理，副機師遂依照標準作業程序踩下煞車；沒想到正機師情緒失控，在駕駛艙內毆打副機師多次，造成對方手背紅腫受傷。

對此，長榮航空指出，近日流傳長榮航空正副駕駛相關爭議事件，部分內容與事實不符，並做出4點說明。依據該航班飛機上的快速存取記錄器（Quick Access Recorder，QAR）資料顯示，該航機滑行速度符合相關作業規範與法規要求，並無外傳所稱之超速情事。長榮航空已就相關事實向主管機關報備說明，呼籲外界切勿以訛傳訛，混淆視聽。

針對外界關切該事件機長執勤相關行為，長榮航空表示，該事件發生後即主動啟動內部調查機制，同時通報相關主管機關，以全面釐清實際情況與相關事實。此外，長榮航空也依法主動關懷了解並提供員工心理諮商等協助方案。

基於調查需要，長榮航空目前已先暫停正駕駛派飛任務。相關調查已在進行中，待調查完畢，會盡快安排召開紀律委員會（Disciplinary Review Board，DRB）進行審議。

最後，長榮航空強調，飛航安全向來是公司最重視的核心價值，亦高度重視同仁的專業操守與工作環境，對任何可能影響飛航安全或職場秩序的行為，均將秉持審慎、嚴謹的態度妥善處理。

