遭爆涉嫌「性騷白營女黨工」 毛嘉慶怒提告：初選爛招

媒體人毛嘉慶剛入民眾黨不久、有意參選桃園市中壢選區議員，今(28)日遭爆涉嫌性騷擾黨內女黨工，對此，他發文怒斥Ettoday刷新新聞倫理的下限，批這名消息來源遇到初選才想靠一些爛招走捷徑，透露已委任律師，向該記者提出「妨害名譽」刑事告訴，也對引用這篇報導的媒體及網紅四叉貓提告。

毛嘉慶表示，這次自己與兩位可敬的同志投入民眾黨的中壢區初選，中壢可能是這次2026第一個「全民調初選」的選區，許多朋友私下告知，根據現有民調資料，自己有一定程度的領先，直呼是鄉親的厚愛，他一方面除了如履薄冰，另一方面也在思考如何在初選結束後，團結民眾黨的士氣，讓2026的中壢成為2028的最強後盾，喊話選舉是競爭，但應該要是良性競爭，而非不擇手段。

毛嘉慶認為，初選前夕Ettoday在完全沒有人、事、時、地、物的情況下，爆出所謂「毛嘉慶性騷」新聞，即使是在網路時代，也真的刷新新聞倫理的下限。誰去放這個消息不難猜，未來也必會水落石出。令他遺憾的是，就算媒體見獵心喜；Ettoday想要介入民眾黨初選或者趁機削弱民眾黨的士氣，總是要有最基本的查證，就算是演戲，也要來問問我這個當事人的說法，這才是一篇最起碼的報導。

毛嘉慶表示，身為過去的媒體人以及現在的政治人物，他清楚政治人物應受媒體檢驗的規矩，但也知道媒體檢驗政治人物，該有的標準。今天自己就代替Ettoday的老闆，好好教一教陳姓記者，什麼叫作「適格的新聞從業人員」，自己已委任律師，向其提出「妨害名譽」刑事告訴，請陳姓記者在檢察官面前，好好交代自己的查證義務。

毛嘉慶指出，陳記者的消息來源未來將被證明無中生有、一派胡言，同樣會面臨刑事責任，「我也要代替阿伯跟主席，教教這位同志，從政有企圖心不是壞事，但企圖心應該是你腳踏實地的動力，而非平時不耕耘，遇到初選才想靠一些爛招走捷徑。至於綠媒或賴清德側翼四叉貓，既然你們引用這篇報導，成為妨害名譽的共同正犯，給我這個機會，我當然是一併告下去，也為阿伯出口氣」。

毛嘉慶說，這篇新聞某種程度也代表「選舉來了！」，這是領先者必然會遇到的壓力，只是自己原以為會是來自黨外的對手，而非黨內的同志，但他知道四年的努力，不會受一篇莫需有的報導干擾；就好像四年的不努力，也不會因為一篇報導而怎麼樣，台灣的民主，沒有這麼廉價。

