遭爆涉性騷女公務員 邱臣遠駁「子虛烏有」：要求市府啟動調查

▲ 圖／翻攝邱臣遠臉書

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

新竹市副市長邱臣遠曾遭女助理指控性騷，去年經過完整法律程序與雙方溝通達成和解。沒想到今(21)日再遭媒體揭露，擔任代理市長期間，疑似涉嫌性騷市府職員。對此，邱臣遠駁斥報導，強調皆為子虛烏有，並要求市府主動啟動相關調查程序，而對於不實指控的相關人士，將保留法律追訴權。

根據《風傳媒》報導，邱臣遠擔任代理市長期間，每次行程都要有人跟，還曾跟一位C姓女公務員說「就連我上廁所都要跟」，讓C女感到不舒服，從此對邱臣遠的言行默默蒐證，新竹市長高虹安回任後，第一時間就先將C女調離現有職務。

邱臣遠則表示，對於報導引述的相關說法皆為子虛烏有，已對本人及市府的名譽造成極大傷害，為求儘速還原事實真相，他要求市府主動啟動相關調查程序。同時為捍衛個人名譽，對於不實指控的相關人士，將保留法律追訴權。新竹市府則回應，申訴管道暢通，對任何案件市府都依法、依程序，並會在保護當事人的立場上嚴謹處理。

