遭爆無執業登記違法治療運動員？國訓中心：5月底前將設醫護室

高雄左營國家運動訓練中心遭控沒取得合法執業場所資格，卻有物理治療師、心理諮商師長期在中心內幫運動員做治療，就擔心治療時有法律疑慮，讓治療師們綁手綁腳，恐怕損害運動員權益。對此國訓中心回應，已經完成心理諮商室，諮商心理師執登及執業都沒問題，醫護室設立也在進行中，預計5月底前完成設置，確保各項支援依法合規。

遭爆無合法執業場所資格 運動員恐無保障

運動員在高雄左營國家運動訓練中心內進行治療，只是中心遭指控沒取得合法執業場所資格，卻長期聘僱物理治療師及心理諮商師在中心內幫運動員做治療。投訴人指出，在招聘人員的時候不會去主動告知，治療師跟諮商師等到錄取進來工作之後，才會發現自己無法去做執業登記。

廣告 廣告

國家運動訓練中心內部長期聘任物理治療師，近年也招聘心理諮商師，目前師級專業人士合計約10人，但中心未取得合法執業場所資格，就擔心會讓運動員和治療師們沒保障。高雄市議員白喬茵認為，選手受傷的話物理治療師可能不敢及時幫忙做治療，進而延誤黃金治療時間，因為幫這些選手做治療的話，也會擔心自己有觸法的風險。

心理諮商室通過申請 國訓中心：將設醫護室

對此，國訓中心強調，相關服務是非營利、非對外的內部支援措施，去年聘任諮商心理師後，在還沒完成合法執業場所建置前，沒安排執行業務，以準備性工作為主，如今中心內心理諮詢室已申請通過並正式成立，也目標在5月底前完成醫護室。

國家運動訓練中心副執行長梁永斌表示，醫護所設立之後，物理治療師的執登跟執業就完全沒有問題，內部也有計次的物理治療師，執行上沒有問題。而高雄市衛生局也將不定期派員稽查，若有違規將依法裁處，不能繼續讓法律上的疑慮導致治療綁手綁腳，損害運動員及治療師的權益。

高雄／林怡萱、王晨瀧 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

最年輕部長上任！ 李洋不忘運動：時間是擠出來的、全民運動從我做起

與行政團隊一定鼎力支持！ 賴清德：相信運動部長李洋已做好準備

卓榮泰勉勵李洋「再難沒有拿奧運金牌難」 盼成「擦亮金字招牌部長」