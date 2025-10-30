遭爆狗仔帳房出逃 律師分析：黃國昌不敢說明的三大事實 最重10年徒刑

律師黃帝穎指出，黃國昌狗仔帳房潛逃不敢說的事就是關鍵，並說明三大事實及其法律風險。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌組狗仔集團跟監政敵爭議連環爆，週刊又加碼爆料，前永豐銀協理李光昕掌握凱思國際人事與金流，但在狗仔醜聞曝光後，李光昕突然出境、行蹤成謎，宛如柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜翻版。黃國昌怒嗆缺德，質問週刊何時要道歉？對此，律師黃帝穎直言，黃國昌狗仔帳房潛逃不敢說的事就是關鍵，並說明三大事實及其法律風險。

《鏡週刊》28日爆料，黃國昌狗仔帳房李光昕案發後出境，如橘子翻版，黃國昌則回應，週刊之前報導指涉他辦公室同仁收新台幣100萬元，但證據在哪？批週刊編故事，抹黑造謠、做假新聞，鏡週刊、鏡電視何時要公開道歉？

對此，黃帝穎29日發文表示，黃國昌針對相關問題均跳針回應，以問答問，明顯迴避問題，除了反嗆百萬元外，對週刊爆料其指揮狗仔及狗仔帳房潛逃等三大事實，並未否認，更不敢說明事實提告。

黃帝穎指出，黃國昌不敢說明的三大事實及其法律風險，首先，週刊提出狗仔對話截圖，直指黃國昌長期指揮狗仔跟監政敵，涉犯刑法非法攝錄他人非公開活動罪、違反個資法，最重5年徒刑。

其次，黃帝穎說明，週刊報導黃國昌狗仔帳房李光昕案發後出境前往香港，若養狗仔跟監政要的資金，涉及中資、港資等境外敵對勢力資助，涉犯國安法、反滲透法，最重10年徒刑。

第三，黃帝穎指出，週刊報導陳建平及黃安捷，在退出鏡電視董事會後，2023年轉而投資凱思各約千萬元，黃國昌長期批評鏡電視，根本是「拿錢辦事」，「拿錢辦事」若與立委職權具對價關係，不論是立委就個案為質詢、索資，只要與注資凱思千萬元具對價性，涉犯貪污治罪條例「不違背職務受賄罪」，處7年以上徒刑。

