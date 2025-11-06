遭爆用戶個資外洩、上暗網兜售！ 全支付嚴正澄清非事實：將提告不實言論

即時中心／梁博超報導

電子支付平台「全支付」近日遭爆出盜刷潮，甚至有網友在社群平台上爆料全支付的資料庫洩漏，在暗網上有不法人士販售使用者個資。對此，全支付今（6）日發聲明嚴正澄清，相關言論內容並非事實，消費者的資料安全無虞，將針對社群不實言論將保留依法進行告訴之權利。

全支付今發出聲明表示，對於近日社群網路出現多則不實貼文及未經查證的言論，對品牌進行不負責任之詆毀行為，公司在此嚴正澄清。全支付說明，相關貼文內容並非事實，例如所謂暗網銷售相關個資，經每筆查詢皆為各種個資拼湊而成，錯誤百出；有男性資料身分證第一碼為2者，所謂資料身分證號碼與個資實際無關，另資料部分顯示為簡體字等等。

全支付強調，以上種種對本公司及員工名譽造成不當損害，同時提醒轉載不實暗網銷售相關個資可能已構成犯罪行為；針對全支付之不實言論部分，本公司已載取相關社群畫面將保留依法進行告訴之權利，呼籲社群已轉載人員立即刪除相關文字，也呼籲外界勿再散播、轉傳或引用不實資訊，以免觸法。

同時，針對近期媒體報導之「詐騙事件」，全支付亦特此說明。該事件為外部詐騙集團近期假冒多家知名品牌或金融機構名義，製作極為相似的「釣魚網站」或傳送假活動連結，引導民眾輸入個資、OTP驗證碼或信用卡資料，進而造成盜刷等損失。「此事件與全支付系統安全無關，更非全支付資料外洩所致。」

目前全支付整體系統運作正常，內部資安防護機制穩健，並無任何資料外洩情形。用戶的帳戶資料、交易資訊及個資均受到嚴格加密與監控保護，資金安全無虞。全支付對於外界不實訊息深感遺憾，也再次呼籲民眾務必提高警覺。

全支付表示，詐騙案件層出不窮，已非少數個案，而是整體社會的資安挑戰。詐騙手法日新月異，常以「官方活動」、「限時優惠」、「帳號異常通知」等名義誘使民眾上當。 另籲請政府相關主管部門、電訊機構對企業通報之假網址停權、停網連接請求完成之工作時間應予即時，以減降受害被詐騙之機率。

全支付提醒社會大眾：

1.切勿點擊可疑連結，請確認網址是否為品牌官方網站或 App。

2.請勿提供任何個資或驗證碼（OTP） 給未經查證之陌生來源。

3.若發現疑似詐騙行為，請立即撥打 165 反詐騙專線或報警處理。

4.如已提供資料或遭盜刷，請儘速聯繫發卡銀行與遭偽冒單位官方客服，以利後續協助。

全支付再次鄭重聲明，公司及各官方單位絕不會以任何理由要求民眾提供帳號密碼、信用卡資料或驗證碼。請社會大眾遇到疑似詐騙情形時，務必謹慎查證，以守護自身權益與資金安全。全支付強調，將持續與主管機關及警方密切合作，強化用戶資安防護，並打擊詐騙集團，為全民打造更安全、可信賴的行動支付環境。

