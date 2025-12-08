遭爆當高志綱小三！林倪安不忍發10點聲明：全面提告到底

林倪安針對外界指控發布10點聲明。（圖／翻攝自林倪安IG）





網紅林倪安近日遭一名網友匿名爆料介入中職統一獅教練高志綱婚姻，並公開私密對話及截圖，事後高志綱妻子蔡志潔發聲澄清該帳號並非她本人所使用，而林倪安今（8）日也發佈10點聲明，逐一澄清外界傳聞，並強調將全面提告，且不撤告、不和解、持續追訴到底。

聲明中指出，「近日網路上出現大量以匿名帳號散布的不實訊息、惡意鉅製內容、假對話、AI 合成照片、斷章取義與曲解事實的攻擊言論，蓄意傷害本公司旗下藝人林倪安女士的名譽與人格。經本公司逐一比對所有流言後，特發布以下強硬聲明。本公司對所有惡意造謠、散布假訊息、進行人格攻擊者採取 容忍原則：全面提告、不撤告、不和解、持續追訴到底，網路不是匿名保護傘，造謠者終將面對法律制裁。本公司將全力捍衛倪安之名譽與權益。」

林倪安發布10點聲明喊告。（圖／翻攝自林倪安IG）

針對林倪安私生活指控，聲明提到，「私生活複雜」、「不當關係」的描述皆屬虛構劇情。林倪安自國中以來即與棒球圈熟識，交友單純、透明，社交圈多為工作夥伴與多年好友，僅維持正常友誼往來。此外，針對居家監視器、自稱姐姐、12強球賽相關內容皆純屬不實消息。

至於學歷部分，聲明中指出，林倪安從未聲稱台大畢業，「網路關於『偽造學歷』的指控完全錯誤，已構成散播不實訊息，本公司將依法採取行動。」另外，關於遭詐騙經驗、散播倪安子女照片與資料者、帶啦啦隊飯局、啦啦隊身份的惡意攻擊也都將依法採取行動。



