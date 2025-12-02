遭爆當高志綱小三！林倪安避不回應「緊急關版神隱」 留言功能也關閉

娛樂中心／綜合報導

一名以藝人自居的網紅林倪安近日遭匿名網友爆料，指她疑似介入統一獅教練高志綱婚姻。（圖／翻攝自臉書）

一名以藝人自居的網紅林倪安近日遭匿名網友爆料，指她疑似介入統一獅教練高志綱婚姻，相關內容包含對話紀錄與截圖等，引發球迷與網友激烈討論。消息延燒後，林倪安已經緊急關閉threads的版面。

近日在threads上有一名網友多次發文爆料林倪安介入高志綱的婚姻，其中一篇發文表示「12強離場時妳在旁邊錄影，高志綱走過去時，妳還大喊寶貝，妳口中的寶貝手裡牽著他老婆，妳不是故意的？妳就是希望我知道吧」，從發文口吻中可以發現身份疑似是高志綱的妻子，但是妻子已經透過律師做聲明澄清該帳號不是她。

廣告 廣告

球團部分，統一獅領隊蘇泰安也回應：「目前仍都是網路傳言，球團不會針對網路傳言做回應，關於大家所關注部分球團也正在了解中，我們統一獅球團的憲章規定非常清楚，不管任何人，只要違反憲章的規定，最重是會開除的。」

林倪安緊急關版。（圖／翻攝自threads）

而記者實地到林倪安threads帳號版面，發現她高達7.7萬名粉絲追蹤的帳號已經無法公開瀏覽，變成私人帳號，IG的留言板也關閉了留言功能，也遲遲沒有做出公開聲明或闢謠，讓整起事件變得更加撲朔迷離。

更多三立新聞網報導

高志綱12強獲勝！林倪安「當老婆面喊寶貝」 正宮怒：就是希望我知道吧

女星爆當高志綱小三！灌醉球星偷拍床照 正宮怒：不少人與她關係匪淺

許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像

世紀婚禮完美落幕！許瑋甯首度發聲了 特別點名這些人：一切都很美好

