遭爆翻臉許光漢！鬧到許瑋甯婚禮「張軒睿遭無視」 罕見動怒發文回嗆

記者趙浩雲／綜合報導

張軒睿被爆出在許瑋甯婚禮現場遭章廣辰冷落。（圖／記者鄭孟晃攝影）

近日週刊爆出許光漢、張軒睿鬧不合，連帶讓另一位兄弟章廣辰選邊站，兩人在上週的許瑋甯婚禮上尷尬0互動被直擊，被視為是兄弟情破裂，對此今（3）日張軒睿也不忍了發文痛批「無中生有，可能是無聊至極？」

許光漢、張軒睿、章廣辰三人是因為合作8年前因合作《我的男孩》成為好友，還被稱為「My Dear Boy」三帥，但三人事業隨著時間流逝，許光漢事業更發展到日韓，走出台灣成為國際巨星。據《鏡週刊》報導，這讓張軒睿心裡不是滋味，覺得後來居上的許光漢為何比較紅。

張軒睿發文回應：「無中生有」。（圖／翻攝自IG）

甚至上週婚禮時候，好友章廣辰見到張軒睿也面露尷尬，不知道該如何與對方打招呼，讓主動打招呼的張軒睿很尷尬，之後兩人在大廳再次相遇時，章廣辰則是快步離開。對此，張軒睿今天也在IG發文回應此事，痛批「無中生有，可能是無聊至極？」正面回應今天的傳聞。

