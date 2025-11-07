遭爆耍官威！ 竹市消防局長官舍 供姪女1家3口住

新竹市 / 綜合報導

公務資源不應該被濫用！新竹市消防局長李世恭，就被檢舉讓姪女一家三口入住職務官舍，小孩經常在走道吵鬧，還跑到健身房玩耍，把公家廳舍當遊樂場！投訴民眾還指控，局長把三輛私家車，大剌剌停在公家車位，甚至用公務車，載貓去美容跟接送小孩，佔盡公務資源，讓新竹消防基層敢怒不敢言；局長李世恭表示，姪女是因為聲請家暴令，才暫時借住保護，並否認公務車載貓美容。

小朋友在走道玩耍，坐在健身器材上，看起來玩得很開心，但這些地點都不是遊樂場，而是消防局的公家廳舍，孩子們是新竹市消防局局長，李世恭的姪孫。

民眾說：「觀感上會有一些不太好啦，公器私用的感覺。」不只非直系親屬的，姪女一家三口，就住在局長官舍，孩子時不時在走道玩，又占用健身房，還用公務車接送小孩，送貓外出去美容，甚至把三輛私車，全都停在消防局地下室。

新竹市議員劉崇顯說：「局長應該要針對相關的案情，誠實以對，讓事實呈現在所有市民朋友眼前，讓市民朋友來公評。」被檢舉爆料占盡公家資源，議會質詢李世恭特別被點名。

新竹市消防局長李世恭說：「我哥哥很早就過世了，然後我是(姪女)她目前，一個最親的一個親屬，家暴令還沒下來，因為(姪女)她也很恐懼，在外面會有一些，她的一個人身安全跟兩個幼兒的安全，目前當然是一個暫時給她的一個庇護處所。」

不符合首長職務宿舍的使用規定，李世恭解釋只是短期的權宜方式，這十天以來衍生的水電費用會自行繳交，姪女已經在尋找合適的居住地點，後續將會搬離不會影響公務場所辦公秩序，除了駁斥其他指控認為是被惡意檢舉。

新竹市消防局長李世恭說：「對方男子也曾經跟我姪女威脅啦，如果(姪女)她不回去，他要對我做一些，工作上或是名譽上的威脅。」

李世恭澄清沒有用公務車做私人事務，消防局地下停車場本來就提供給，在局裡上班的同仁使用符合規範，沒有佔用或排擠公務資源，現在已主動自請調查，政風處目前派員了解中。

原始連結







