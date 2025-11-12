遭爆與吳釗燮內鬥 林佳龍駁斥：那都是想挑撥離間

▲ 圖/取自資料照

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

外交部長林佳龍近日遭週刊爆料，與國安會秘書長吳釗燮為爭主導權內鬥。對此，林佳龍接受節目《齊有此理》專訪，駁斥相關報導，直呼是想挑撥離間，透露2人就是分工合作，且合作相當愉快。

節目主持人王時齊就近期多項國家、外交議題專訪林佳龍，面對備受關注的「外交雙首長內鬥」，林佳龍回應，2人認識很久，對於相關不合言論，直呼那都是想挑撥離間，表示2人就是分工合作，不論基於總統授權或是憲政角色，自己擔任外交部長，若外交部長做好，國安會會更好；國安會做好，外交部也會更好，強調都是政府團隊。

廣告 廣告

王時齊也表示，外交跟國安本來就是同一條線，就像副總統蕭美琴到歐洲演講這件事，不只是外交事務，一定也是國安相關事務，接著問「所以2人還是合作愉快？」林佳龍回應，應該相當愉快，透露2人平時待在太多群組，坦言每個人的作風、角色不一樣，他擔任好外交部長，對國安團隊也會很好，也希望能壯大外交部，就是壯大台灣。

原始連結







更多華視新聞報導

外交部：週刊引述特定人士不實放話 損及國家利益

週刊爆「外交龍燮鬥」 外交部「遺憾與抗議」：誤導輿論並損及國家整體利益

林佳龍：若美方APEC代表涉及關稅 應會自然接觸

