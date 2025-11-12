遭爆與吳釗燮鬥爭內幕 林佳龍駁「挑撥離間」：外交國安一條線

針對與吳釗燮傳出不和的消息，外交部長林佳龍今天（12日）接受節目專訪表示，這只是刻意的挑撥。（資料照片／李智為攝）

《鏡週刊》今天（12日）報導揭露，外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮「鬥爭」內幕，引起輿論關注。對此，林佳龍今天（12日）接受節目專訪時表示，自己和吳釗燮2人是「分工合作」，外界以「既生龍，何生燮」形容2人不合只是刻意的挑撥。他表示，外交與國安本就是一體兩面，「我做好外交部長的角色，就是壯大外交部，也就是壯大台灣。」

林佳龍今天接受節目專訪，被問到與吳釗燮關係如何？林佳龍笑著回應，2人早在國安會、外交部時期就認識多年，「我們兩個都在國安會、外交部都做過」，外界傳出「既生龍、何生燮」的說法，其實只是刻意的挑撥。

林佳龍強調，自己接任外交部長後，始終秉持「分工合作」的原則。「我把外交部長的角色做好，國安會也會更好；國安會做好，外交部也會好，這是政府團隊的整體戰。」

林佳龍指出，外交與國安密不可分，就像副總統蕭美琴到歐洲演講，這不只是外交的事，也一定與國安有關。他也提到，自己平時與吳釗燮保持密切聯繫，「我們在太多群組裡，一通電話或簡訊就能直接溝通。」

林佳龍坦言，外界難免會因角色或風格不同而放大解讀，但他強調，「我做好外交部長的角色，就是壯大外交部，也就是壯大台灣。」



