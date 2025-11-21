遭爆與神通少東苗華斌離婚 孫正華親上火線回應了！

【緯來新聞網】前名模孫正華被爆與丈夫、神通集團少東苗華斌已經結束婚姻，引起外界關注。面對外界流言，孫正華也發出正式聲明強調「這裡是自由台灣，『女性工作離婚』思維穿越至封建帝國，荒謬至極！」

遭爆與神通少東苗華斌離婚 孫正華親發聲明。（圖／翻攝FB）

《鏡週刊》報導，兩人婚姻早在14年前就曾遭遇危機，當時苗華斌在法院上坦承婚外情，對象為中國籍女子劉韋欣。儘管如此，孫正華當時選擇原諒丈夫，繼續維持婚姻關係。不過，近日財經圈流傳一則八卦，指稱孫正華其實早在兩年前已簽字離婚，並可能獲得約2億元新台幣的和解金，報導未獲得當事人證實。



孫正華聲明提到：「輔仁大學畢業後，我開始在電視台工作，2010年前我已在英法美日訪問近千位國際品牌CEO與設計總監，2017年在立法院擔任發起人，召開時尚產業公聽會為台灣品牌爭取至今近五億的預算。（後續由紡拓會與VOGUE得標執行。）2019年在台灣文化內容策進院持續為台灣時尚產業推動各面向發展與國際對接機會。」



孫正華表示：「韓國的文化產業振興院2009創立至2025成果豐碩。伴隨台灣科技實力與14億華語人口優勢，台灣文化內容產業將飛速成長。我生在台北東區喜歡夜市小吃，不代表經濟拮据。這裡是自由台灣，「女性工作離婚」思維穿越至封建帝國，荒謬至極！」

