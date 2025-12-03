遭爆與許光漢、章廣辰友情變調！赴「許瑋甯婚宴」零互動 張軒睿怒：無中生有
台北市 / 吳欣蓉 綜合報導
男星許光漢、張軒睿、章廣辰三人是因為合作8年前《我的男孩》成為好友，怎料，近日遭爆友情生變，甚至在許瑋甯婚禮上尷尬沒互動。對此，張軒睿今(3)日反擊批「無中生有」。
根據《鏡週刊》報導，今年傳出張軒睿、許光漢鬧翻，章廣辰夾在中間，原本稱不會尷尬，如今則明顯選邊站，往許光漢那站，對張軒睿冷處理，甚至在邱澤、許瑋甯「世紀婚禮」上碰頭，都尷尬擦身而過，直指3人友情變調。
張軒睿則在Instagram發限動痛批報導「無中生有，可能是無聊至極？」反駁傳聞。
