遭爆與「太子集團」陳志是麻吉 郭書瑤鬆口春風「交友內幕」

瑤瑤（左）與春風私下是超級好朋友。劉耀勻攝＆翻攝春風IG

亞洲詐騙富豪「太子集團」創辦人陳志，在台出入豪奢，《鏡報》日前接獲獨家爆料，指「玖壹壹」春風與陳志是超級麻吉，2022年時，陳志更二話不說借春風價值2億的Bugatti Dhiron Sport「山豬王」，到台中助陣他SV Racing車隊總部開幕，且春風都喊陳志「大哥」。春風的同門師妹郭書瑤今（7日）出席記者會，對於春風遭爆料後現況及心情全說了。

春風曾於2022年7月找來售價破2億元的Bugatti Chiron Sport助陣台中SV Racing車隊總部開幕，當時他還說：「我朋友借我的、我自己也不敢碰，我朋友真的對我非常好。」而擁有這台價值非凡Bugatti Chiron Sport的車主，就是亞洲詐騙富豪「太子集團」創辦人陳志。

廣告 廣告

玖壹壹春風曾向陳志借來超級跑車。資料照

據了解，陳志在台出入豪奢，不僅是周杰倫和平大苑鄰居，《鏡報》更獨家爆料陳志在停車場停滿逾20輛純白色超跑！而台北地檢署近日已扣押陳志逾45億元資產，包括11間和平大苑豪宅與多輛超跑，其中最受矚目的，就是春風之前向陳志借來、全台唯一的Bugatti Dhiron Sport。

北檢日前針對詐騙案已拘提25名被告移送北檢複訊，但陳志目前仍在逃；對於被爆料和陳志熟識，雙方如何認識？認識多久？以及是否清楚對方搞詐騙等問題？春風所屬的混血兒娛樂日前回應：「雙方僅為車友關係，其他問題不便回應，謝謝。」

郭書瑤7日出席加盟新東家記者會。劉耀勻攝

郭書瑤今出席加盟混血兒娛樂記者會，與私交不錯的摯友春風成為同門歌手。會後受訪問起春風遭爆料與詐騙首腦私交不錯後，他的近況及心情？郭書瑤表示不清楚整件事來龍去脈，但春風似乎不受影響：「他（春風）認識太多人了，有可能別人認識他，他不認識別人。」並透露春風心情應該不錯，這幾天還與她通電話討論之後要和朋友們同遊日本的細節，「春風最近想去滑雪，他不敢一個人搭飛機，之後可能會一起去」。

郭書瑤也在記者會上分享自己選擇加入混血兒娛樂的主要原因，坦言春風和混血兒的老闆（蕭豐稷）給了她許多力量。瑤瑤感性透露，自己半年前一度陷入低潮，「在那段不太堅定的時刻，有一個可以靠的地方。我覺得他們真的有『接住我』。」她強調，混血兒娛樂不單是公司與藝人的關係，反而像一個有溫度、有義氣的大家庭，直言自己很幸運可以遇到這樣的團隊。



回到原文

更多鏡報報導

郭書瑤嫁了！春風半年前一句話「我照顧你」讓她含淚點頭

獨家／「玖壹壹」春風的「大哥」竟是詐騙富豪陳志！經紀公司證實2人關係

獨家／春風被爆喊「太子集團」陳志「大哥」！詐騙富豪出借2億超跑為他車隊助陣