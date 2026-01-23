遭爆與BMW男共處香閨4小時 小龍女「柳柳」曝2人真實關係

前中職味全龍啦啦隊小龍女成員柳柳，憑藉姣好身材與甜美臉蛋在球迷間累積高人氣，近期卻因感情生活成為媒體焦點。根據《鏡周刊》報導，柳柳日前被拍到由一名駕駛BMW的神秘男子負責接送，兩人更被目擊在柳柳住處獨處長達4小時，引發外界對其新戀情的諸多揣測。

面對排山倒海的關注與詢問，柳柳選擇在個人Instagram限時動態發布聲明，正面回應此事。她在聲明中表示，感謝各界的關心，並明確指出報導中出現的男性為其合作的經紀人，並非男友。柳柳進一步說明，當天是公司經紀人與家人共同討論她未來的發展方向與職涯規劃，純屬工作會議性質。

小龍女經紀公司也同步發出官方聲明，強調柳柳在工作上一向表現認真，無論是在啦啦隊應援工作或個人商業活動，都以積極認真的態度與各方廠商合作。經紀公司指出，由於柳柳目前各項工作邀約眾多，行程安排相當緊湊，球團方面也充分尊重她的個人規劃與發展。

值得注意的是，此次報導中同時提及柳柳在新球季的續約問題似乎尚未定案。對此，經紀公司表示，關於柳柳與球團的合作關係，一切資訊仍以球團最後公告為準，目前雙方仍在協商階段。

這起事件反映出人氣啦啦隊員在公眾視野下的生活壓力，私人行程往往成為媒體追逐的焦點。柳柳此次迅速且明確的澄清，不僅回應了外界疑慮，也展現其處理公關危機的成熟態度。

