遭爆花近1億元買救災便當！花蓮縣府蒐證嗆告 胡仁順發聲：要告來告我

政治中心／施郁韻報導

花蓮縣政府遭爆救災28天的餐費竟然花近億元，隨後發聲明澄清，並揚言依法蒐證。（圖／資料照）

花蓮馬太鞍溪發生溢流，重創光復鄉。花蓮縣議員胡仁順近日公開災害準備金、第一第二預備金使用彙整表，直言非常驚嚇，因為救災28天的餐費竟然花近億元，質疑縣府每天真有發出3萬個便當。花蓮縣政府發聲明澄清，並揚言依法蒐證。對此，胡仁順回擊：「不用去告誰，要告來告我！」

胡仁順30日在臉書曬出花蓮114年度災害準備金動支案件彙整表，其中一項名為「馬太鞍堰塞湖災害－救災工作相關人員便當餐盒等」的支出，花費9166萬7040元，他驚呼：「便當吃了近億元？！」

胡仁順以每個便當100元估算，相當於共採購91萬6670個，平均每日超過3萬2000個便當。胡仁順質疑，根據縣府先前公布資料，連假期間單日供餐最多為2.5萬個，平日約8千個，加上慈濟及各地義煮團的協助，實際數量與支出似乎不符。

胡仁順指出，在慰助金發放部分也存在落差。縣府曾表示，每戶可獲得5萬元慰助金，其中縣府自編1萬元、捐款專戶4萬元。然而，他比對資料後發現，縣府動支2億8千萬元災害準備金作為「受災民眾慰助金」，若以賑災基金會公布的3325戶計算，平均每戶約8萬4210元；而縣府捐款專戶又提撥2億1857萬元作為慰問金，平均每戶約6萬5735元，與實際發放金額有明顯差距。

對此，花蓮縣政府回應，針對外界傳言，再次澄清從未有任何阻擋義煮團進入災區之情事。縣府與多個義煮團體、義廚群組密切合作，攜手提供災民與救災人員熱食，共同守護第一線。

花蓮縣政府呼籲，外界理性看待救災工作，勿以錯誤資訊製造社會混亂。面對網路不實訊息，請鄉親以縣府及中央官方發布資訊為準，切勿輕信或轉傳，以免誤導視聽、打擊第一線救災同仁士氣。「對於蓄意造謠者，縣府將依法蒐證，依《災害防救法》第53條及《社會秩序維護法》第63條嚴辦，以正視聽、維護公信。」

最後胡仁順直言，「不用去告誰，要告來告我！」（圖／翻攝自胡仁順臉書）

對此，胡仁順30日晚間回應，「縣府給議員的數字，標題是『114年度災害準備金動支案件彙整表』，且『截至114年10月20日』。在便當這欄，就是寫著9166萬7040元，任誰看都會如此解讀。全表格列出的都是已執行或是發包金額，如果這行是匡列預算，本就應該特別註明，並加註使用狀況。若真如縣府所澄清，今天的問題就是出在縣府做事極不精準、無法提供即時正確數字。」

最後胡仁順直言，不用去告誰，「要告來告我！」若有網友因此被告，可以去找他求助，「匡列9100萬的意思就是，買便當可以買到9100萬元。這種匡列法合理嗎？」再度引發熱議。

