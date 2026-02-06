遭爆要女下屬「穿辣一點」 刑大前大隊長遭拔官！南投縣警局：確有物化女性言行

前南投縣警局刑警大隊長蕭榮哲。資料照。讀者提供



前南投縣警察局刑警大隊大隊長蕭榮哲日前遭爆料，要求女偵查佐穿著暴露陪同應酬、飆罵女下屬等，已被調離主管職，改調雲林縣警察局警務參事。南投縣警察局今（2/6）日出面說明，證實已對蕭榮哲進行行政懲處與職務調整。

《鏡週刊》報導，蕭榮哲在擔任南投縣刑警大隊長期間，多次要求一名女偵查佐「穿辣一點」陪同出席餐會應酬、幫忙倒酒，還說如果超過下班時間可以報超勤加班費，女偵查佐不堪其擾向女組長反映，女組長勸說後反而被蕭飆罵，憤而檢舉，事件因此曝光。

廣告 廣告

南投縣警察局表示，縣警局已針對相關質疑主動啟動內部調查，結果認定部分媒體報導所指控的具體情節「並非事實」，包括要求女部屬穿著性感陪同應酬、以超勤加班費作為交換條件等內容，調查中並未查獲相關證據。

不過，調查也認定，蕭榮哲確實有「物化女性」等不當言行，並在領導、管理及情緒控管上存在缺失，未能妥適履行主管應有的管理與照顧同仁責任，因此已核予記過1次，並報請警政署調整為非主管職務。縣警局督察長胡淑淨也強調，若確有相關違法或重大不當情事，不可能僅以記小過或記過作為處分。

縣警局也表示，相關案件並未接獲當事人正式提出申訴，女偵查佐在相關檢舉內容出現前，已基於個人生涯規畫考量轉換跑道，並於去年完成工作交接後離職；女組長亦未提出正式檢舉。事件經媒體報導後，兩人反而擔心家人遭受打擾，對外界誤解感到困擾。

南投縣警察局表示，此案屬警局自清、自檢結果，並非外力介入。縣警局一向重視性別平權與職場尊重，對於任何不當言行或管理失當，皆秉持零容忍原則審慎處理。針對年輕主管在管理與溝通上的不足，未來也將持續加強主管考核與訓練，避免類似爭議再次發生。

更多太報報導

台北102歲人瑞突娶69歲看護！子女衝醫院「門口劫走老父」真相離奇

和車銀優同公司！金宣虎遭控逃稅 下場最重「恐遭判2年徒刑」

晚安小雞快出獄了！涉2案被通緝 憂返台「機場直接銬走」