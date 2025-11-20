遭爆要廠商「浮報預算」？ 中油：錄音檔內容無法證實

台北市 / 綜合報導

中油第三天然氣接收站2期工程，持續進行中，日前遭週刊爆料，涉嫌「浮報工程預算」，知情廠商曝光的錄音檔中提到，中油高層聲稱「不缺錢」，疑似要求把工程費報高一點，一路從120億元，喊到256億， 中油則回應，錄音檔內容無法證實，有中油人員要求廠商浮報預算，並強調 收到的第一版報價就是238.4億，並無週刊報導的其他數字，究竟是否涉及浮報預算，目前北檢也已經分案調查。

影片旁白說：「位在桃園大潭的第三天然氣接收站，工程如火如荼進行中。」興建中的中油第三天然氣接收站，攸關台灣能源轉型，接收站外廓防波堤新建工程，卻被週刊爆料，疑似涉嫌「浮報預算」，中油董事長方振仁VS.立委(國)羅智強說：「錄音帶業者說，你們中油高層豪氣說，中油什麼都沒有欠啦，錢最多啦，不缺錢啦，然後等於是叫他繼續往上加。」

在2022年開標的二期工程，被週刊爆料，掌握知情廠商的錄音檔，廠商提到，原本90幾億的工程，他第一次報價120億，就被說太低，報了150億又被罵，總經理聲稱中油不缺錢，叫他再報高一點，廠商甚至無奈向對方詢問，到底該寫多少才對，爆料指出二期工程預算報價，從一開始的94億，變成120億又到了150億，最後達到256億，拍板定案253億，但中油董事長方振仁表示，當初收到的第一版報價，就是238.4億，否認出現過其他數字，但最終預算的確是253億。

立委(國)羅智強VS.中油董事長方振仁說：「(週刊講256億)，答對了，來，請問你剛講東丕公司報多少錢，(256)，哈哈哈，一模一樣啦。」工程預算疑似涉及灌水，不只中油及經濟部展開調查，台北地檢署也接獲民眾檢舉，分他字案辦理，但週刊還加碼報料，三接一期工程招標案也疑點重重，疑似涉嫌護航特定廠商，經濟部則回應招標過程無不合理之處，但三接工程攸關台灣能源轉型，究竟有無涉嫌浮報圖利，檢調勢必要查個清楚。

