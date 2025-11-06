遭爆讓姪女住官舍！竹市消防局長心疼「她被家暴」：緊急暫居庇護所

記者羅欣怡／新竹報導

新竹市消防局長李世恭遭爆讓姪女入住官舍。（圖／記者羅欣怡攝影）

新竹市消防局長李世恭遭爆讓姪女帶著孩子住進官舍，不但私家車停在消防局地下室，還用公務車載貓外出美容。對此，李世恭表示，姪女遭家暴，目前正在聲請保護令，因事出突然，才有此權宜之計，至於這10天以來衍生的水電費用，他也會自行繳交。

根據《自由時報》報導，有民眾投訴李世恭讓姪女住進消防局樓上的局長職務官舍，消防局走廊時常可聽見幼童的嬉鬧聲，連健身房也變成孩子的遊樂場，爆料人看不下去，因此投訴。

對此，李世恭解釋，因消防勤務24小時緊急特殊性質，自己長年居住在職務宿舍內，以便緊急勤務的即時指揮調度，關於投訴指控職務宿舍有提供非直系家屬親人居住，是因近期姪女發生家暴事件，目前正在聲請家暴保護令，為保護其人身安全及其孩子，才會依親屬關係提供緊急的暫居庇護所，雖不符首長職務宿舍的使用規定，但僅為短期權宜方式。

李世恭強調，所衍生的水電費用，會自行繳交，目前姪女已積極在尋找合適的居所，後續將會搬離，將不會有影響公務場所辦公秩序情形。

李世恭說明，姪女正與其具暴力行為人透過律師協商年幼孩子撫養權事宜，引發施暴者對自己緊急安置姪女的作為心生不滿，曾揚言要讓自己的工作及名譽受到影響。研判是對方在近期惡意投遞檢舉信函給部分媒體及民意代表，試圖透過不實指控來施壓報復。

另外，關於「用公務車載貓外出美容」的指控，李世恭也澄清絕非事實，相關私務皆以個人車輛處理，遵守規定，未使用公務車輛辦理私人事務。消防局地下室停車場設有供同仁停放私人車輛的停車空間，本人及家屬的私人車輛停放皆符合本局相關使用規範，並未佔用或排擠公務資源。

